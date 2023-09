La Jesina c'è: rimonta il Montegiorgio e strappa un punto al "Tamburrini"

Si apre con un pareggio al “Tamburrini” la stagione di Eccellenza della Jesina, che dopo la sconfitta nell’esordio in coppa patita sul campo del Montecchio, acciuffa l’1-1 contro il Montegiorgio in un match che ha visto la formazione leoncella partire in salita – per effetto della rete dei padroni di casa in avvio di gara – per poi acciuffare l’1-1 poco prima del duplice fischio.

Il Montegiorgio comincia con il piglio giusto creando la prima opportunità per sbloccare il punteggio con Milozzi, il quale da posizione favorevole alza troppo la mira. E’ il preludio al gol, che prende forma un giro di lancette più tardi: Maranesi viene atterrato in area e l’arbitro assegna ai locali la massima punizione, che Bardeggia per l’1-0 che sblocca il punteggio e porta avanti i rossoblù. La reazione della Jesina stenta a materializzarsi, ma arriva nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione, quando Forconesi è provvidenziale in due circostanze opponendosi a Cordella. Ma l’estremo difensore del Montegiorgio nulla può al 42’ sul tap-in di Thiago Capomaggio, propiziato da una respinta seguente ad un’inzuccata del centravanti biancorosso.

Ripresa che vede il Montegiorgio premere e gli ospiti rendersi minacciosi di rimessa. Ma le emozioni più nitide arrivano nel segmento conclusivo di gara: prima le proteste dei padroni di casa per una caduta in area di Bardeggia sulla quale il fischietto del match non interviene, poi la combinazione De Stefano-Trudo che costringe Forconesi alla parata salvarisultato. In pieno recupero l’ultimo brivido, con il subentrato Ikramellah che non riesce a capitalizzare la palla buona per il 2-1 dopo un’indecisione della difesa ospite, e così l’1-1 resterà tale fino al triplice fischio.

Il Tabellino:

MONTEGIORGIO-JESINA 1-1 (1-1 p.t.)

MONTEGIORGIO: Forconesi, Rossini, Diakhaby (46’ Marziali), Ferrini, Marcattili, Milozzi (80’ Cobo), Candidi (72’ Vignaroli), Gori, Zancocchia, Maranesi (58’ Ikramellah), Bardeggia. All. Vagnoni

JESINA: Pistola, Grillo, T. Capomaggio, Lucarini, Giovannini, Garofoli, Zagaglia (93’ P. Capomaggio), Ciavarella (62’ Marcucci), Belkaid (50’ Zandri), Pesaresi (77’ Trudo), Cordella (84’ De Stefano). All Strappini

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Longarini (MC)

RETI: 6’ Bardeggia, 42’ T. Capomaggio