Bugaro illude l'Osimana, l'Urbania esce alla distanza e si impone 3-1

“Prima” di campionato poco fortunata per l’Osimana che esce sconfitta dalla trasferta di Urbania per 3-1. I giallorossi, in formazione rimaneggiata causa assenze importanti, dopo un buon primo tempo nella ripresa sono stati superati dai padroni di casa, bravi ad approfittare degli errori dei “senza testa”. Primi 20 minuti arrembanti per i ragazzi di mister Stefano Senigagliesi che passano in vantaggio con l’eurogol di Bugaro grazie a un tiro di pregevolissima fattura dai 25 metri. I giallorossi si fanno vedere dalle parti di Ducci con alcune conclusioni, che chiamano in causa l’estremo difensore locale. I durantini poco dopo la mezz’ora impattano grazie a Franca, che mette in fondo al sacco un bel tiro a seguito di un’azione personale. Complice il caldo i ritmi rallentano e si va al riposo lungo sull’1-1.

Nella ripresa i “senza testa” si difendono con ordine, tenendo in mano un buon possesso palla, ma su un errore di Piergiacomi arriva il vantaggio locale messo a segno da Cantucci. L’Urbania è galvanizzato e ci pensa l’ex Nunez a chiudere i conti al 75’ regalando il successo agli uomini di mister Omiccioli. «Abbiamo avuto un buon approccio alla gara, e per i primi 15-20 minuti abbiamo disputato una buona partita, trovando anche il gol – afferma l’allenatore dei giallorossi, Senigagliesi – poi ci siamo un po’ allungati nel corso della prima frazione. Nella ripresa, nel nostro miglior momento, abbiamo subito il gol del 2-1 su un’incertezza del nostro portiere e questa rete ci ha tagliato le gambe. Sicuramente dobbiamo recuperare gli infortunati ma ho visto delle buone cose su cui dovremo lavorare in settimana per poter migliorare».

Il Tabellino:

URBANIA-OSIMANA 3-1 (1-1 p.t.)

URBANIA: Ducci, Sema, Del Rosso, Dal Compare, Marengo, Temellini, Franca (94’ Monceri), Carnesecchi, Nunez, Mangiarotti (94’ Aluigi), Cantucci (82’ Brisigotti, 89’ Giovanelli). All. Omiccioli

OSIMANA: Piergiacomi, Calvigioni (77’ Alessandroni), Mosquera (77’ Fermani), Borgese, Bellucci, Labriola, Triana, Bambozzi, Tittarelli, Buonaventura, Bugaro. All. Senigagliesi

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Principi (AN), Giacomucci (PU)

RETI: 6’ Bugaro, 32’ Franca, 65’ Cantucci, 75’ Nunez