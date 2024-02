Vigor Senigallia sul "nido" dell'Aquila: rossoblù sul campo di un'aspirante alla promozione

In una cornice di pubblico da categoria superiore (attesi oltre 3000 spettatori, dopo gli oltre 4mila della scorsa settimana), la Vigor Senigallia fa tappa a L’Aquila contro una delle big del Girone F di Serie D e terza forza del torneo a due lunghezze dalla vetta. Gara complicata che giunge per i rossoblù dopo la frenata nella seconda metà di gennaio, con due punti frutto di altrettanti pareggi al “Bianchelli” contro Notaresco e Chieti e la sconfitta sul campo del Matese. Mister Clementi fa la conta dei disponibili il cui elenco non contemplerà gli squalificati Roberto e Scheffer né gli infortunati Bartolini, Mori e Sabattini mentre c’è qualche speranza in merito alla presenza di Capezzani, a dare man forte in un confronto dall’elevato coefficiente di difficoltà.

D’altronde, basta osservare il recente passato degli abruzzesi a confermare l’attendibilità della candidatura nella lotta per il primo posto: tre pareggi e cinque vittorie nelle ultime otto, l’ultima delle quali ottenuta a spese della capolista Campobasso che non perdeva da tre mesi. A questo si va ad aggiungere l’imbattibilità casalinga da ottobre, con i recenti otto impegni interni che hanno portato in dote 18 punti con appena quattro gol incassati. Senza contare anche il ricorso al mercato invernale, che ha visto il club ingaggiare il settempedano Edoardo Mengani, prelevato proprio dalla società molisana con cui ha collezionato in stagione quindici presenze.

A difendere la porta rossoblù sarà ancora Alberto Barzanti, tornato alla Vigor nell’ultima sessione di mercato e titolare in occasione dell’ultima sfida giocata dalla formazione senigalliese contro il Chieti. «È stata una domenica emozionante, peccato però per il pareggio, bugiardo a mio parere. Siamo stati bravi a riacciuffare la gara, ma meritavamo di più. Per quanto mi riguarda, sono molto contento dell’esordio con la squadra in cui sono cresciuto, in una partita così affascinante. Continuerò a lavorare per dare il mio contributo, seguendo le indicazioni dello staff e dando tutto me stesso»

Il portiere vigorino parla quindi del match contro L’Aquila. «Ci attende un’altra gara molto importante in ottica classifica. Ci contenderemo la posta in palio con una piazza importante, come la nostra. Cercheremo come sempre di vincere». La partita, in programma domenica con fischio d’inizio alle 14.30, si giocherà allo stadio “Gran sasso d’Italia” e sarà diretta dalla terna arbitrale composta dal primo fischietto Giacomo Rossini di Torino, coadiuvato da Angelo Di Curzio di Civitavecchia e Giulio Pancani di Roma1.