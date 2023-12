Jesina, ci pensa Cordella: riscatto leoncello, Maceratese k.o. dopo dieci risultati utili filati

Arriva nell’atteso confronto con la Maceratese il riscatto della Jesina, fermata sette giorni fa al “Diana” dall’Osimana dopo una lunga serie di risultati utili consecutivi. La formazione leoncella si impone di misura, obbligando la “Rata” ad interrompere la sequenza di partite concluse muovendo la classifica (ben dieci prima di questo derby del “Carotti”) e mister Pagliari ad incassare il primo k.o. della sua gestione.

Eppure, l’avvio dell’incontro sembrava dipingere tutt’altro genere di scenario. E’ infatti la Maceratese ad affondare subito il colpo con grande convinzione: al 12’ Luciani pennella per la testa di un solissimo D’Ercole il quale però spedisce a lato. Quindi, al 19’, su una combinazione D’Ercole-Di Ruocco, il pallone d’oro finisce sul destro di Cirulli che però si vede respingere la conclusione dalla traversa. La Jesina (in campo con il lutto al braccio per la recente scomparsa di mister Marco Venturini, ultimo allenatore ad aver vinto un campionato sul campo nel 1994) si scuote dopo il pericolo scampato e risponde per le rime: prima va in gol con Marcucci al 20’, rete però annullata per una posizione di off-side, quindi obbliga Gagliardini a mettere una pezza di notevoli dimensioni sulla sventola di Grillo. L’ultima parola della prima frazione ce l’ha però la Maceratese, o meglio il legno della porta di Pistola, che sorride ai leoncelli sul calcio d’angolo velenosissimo di Minnozzi, che fa terminare la sfera sul palo più distante.

Bisogna invece attendere una ventina di minuti nella ripresa per annotare uno spunto degno di nota, a firma Nazzarelli – su invito di Belkaid – il quale però non inquadra lo specchio. Quindi, al 72’, il gol che decide la sfida: corner di Belkaid e Cordella, in campo da una manciata di minuti, conferma la fama di specialista in gol pesantissimi e timbra l’1-0. Scossa dal gol, la Maceratese si riversa in avanti senza però rendersi veramente pericolosa, peccando in lucidità e consentendo alla retroguardia locale di respingere l’assalto. Al triplice fischio il “Carotti” può festeggiare: la Jesina sale a quota 20, alle porte della zona play-off.

Il Tabellino:

JESINA-MACERATESE 1-0 (0-0 p.t.)

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Zandri, T. Capomaggio, Lucarini, Nazzarelli (65’ Cordella), Zagaglia (93’ Baah), Trudo, Belkaid (72’ P.Capomaggio), Marcucci (79’ Ciavarella). All Strappini

MACERATESE: Gagliardini, Martedì, Luciani, Strano (72’ G. Pagliari), Sensi, Massei, Di Ruocco (83’ Iulitti), Tortelli, D’Ercole, Minnozzi, Cirulli (77’ Chimezie). All D. Pagliari

ARBITRO: Di Palma (Cassino)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Principi (AN)

RETE: 72’ Cordella