Trudo dal dischetto lancia la Jesina, Azzurra Colli k.o.

Il primo impegno ufficiale al “Carotti” coincide con la prima affermazione stagione per la Jesina, che dopo il k.o. di Montecchio in coppa (return match in programma mercoledì) ed il pareggio nel debutto in campionato contro il Montegiorgio, si impone di misura contro l’Atletico Azzurra Colli. Decisivo il gol timbrato dal dischetto da Kevin Trudo, realizzato poco prima della mezz’ora nella prima frazione di gioco. I biancorossi partono meglio e prendono subito in mano le redini del match, risultando pericolosi già al 19’ con Pesaresi il quale ben imbeccato da Zandri calcia però debolmente verso la porta avversaria. Poco dopo è il turno di Capomaggio il cui colpo di testa sugli sviluppi di un corner non inquadra lo specchio. L’incontro si sblocca al 28’, quando l’arbitro punisce con la massima punizione un tocco di mano in area commesso da Zira (poi ammonito): dagli undici metri Trudo spiazza Scartozzi e la Jesina passa a condurre.

La reazione del Colli è tutta in un tiro di Filiaggi una decina di minuti più tardi, neutralizzato senza difficoltà da Pistola, ultima nota di cronaca prima dell’intervallo. Vivace l’avvio dei 45’, caratterizzati da un ottimo intervento di Scartozzi il quale al 50’ vola a disinnescare un bolide da fuori di Pesaresi, ed al 56’ da una chance sciupata da Gesuè che alza troppo la mira da posizione invitante. Ma la palla più ghiotta per segnare è a disposizione dei leoncelli al 58’, con la traversa centrata da Nazzarelli a cui fa seguito sulla respinta il palo colpito da Zagaglia. L’inerzia della gara cambia al 65’ con l’espulsione di Giovannini, che lascia i padroni di casa in inferiorità numerica. L’ Azzurra Colli prende coraggio, al 76’ sciupa con Sosi che spedisce alto sugli sviluppi di una mischia in area ed al minuto 85 Russo non trova il bersaglio dopo aver raccolto un traversone dalla destra. Generoso il forcing finale ospite, ma la Jesina in dieci resiste e porta a casa tre punti: prossimo match, il ritorno di coppa contro il Montecchio.

Il Tabellino:

JESINA-ATLETICO AZZURRA COLLI 1-0 (1-0 p.t.)

JESINA: Pistola, Grillo, Giovannini, Garofoli (58’ Nazzarelli), Capomaggio, Lucarini, Re (56’ Marcucci), Zagaglia, Trudo (82’ De Stefano), Zandri, Pesaresi. All. Strappini

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Crementi (67’ Del Marro), Vallorani (88’ Spadoni), Sosi, Gabrielli (80’ Traversa), Aliffi, Fazzini, Rossi, Filiaggi (46’ Russo), Gesuè, Zira. All. Stallone

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Tidei (FM)

RETE: 28’ Trudo su rig.