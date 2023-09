Civitanovese corsara al "Diana", l'Osimana resta ferma al palo

L’Osimana lotta ma deve cedere alla Civitanovese. In un “Diana” con il pubblico delle grandi occasioni, nonostante la giornata calda quasi estiva, i ragazzi di mister Stefano Senigagliesi vengono battuti a domicilio per 1-0 dai rossoblù. Non è bastata una reazione generosa ai “senza testa” per riuscire a cogliere il meritato pareggio. Match dalle grandi occasioni tra le due formazioni blasonate del nostro calcio, per una sfida che manca da 14 anni tra le due compagini (1-1 nell’ultimo incrocio al “Diana”).

Assenze pesanti da ambo i lati, Pasquini, Patrizi, Micucci da una parte Spagna e Paolucci dall’altra. Primi minuti di studio tra le due squadre, con l’Osimana che cerca di farsi vedere dalle parti di Cannella, senza successo. I giallorossi trovano buoni spunti dal guizzante Triana, mentre al 18’ Visciano ci prova dalla distanza con una conclusione che sibila a fil di palo. Alla prima occasione manovrata degli ospiti arriva il gol che sblocca il risultato al 24’ con Becker, ben imbeccato sotto porta da Bagnolo. L’Osimana cerca di riorganizzarsi ma al 28’ i rossoblù sfiorano il raddoppio con Pasqualini che ruba un pallone a Fermani, con l’azione che sembra viziata da un fallo, e spara un fendente di poco a lato. Alla mezz’ora ci prova Domizi che buca per vie centrali la retroguardia giallorossa, tentando una conclusione ben bloccata da Piergiacomi. Ancora Piergiacomi protagonista al 33’ quando salva su uno scatenato Becker mettendo la palla in corner. I “senza testa” rispondono un minuto dopo con la botta di Bugaro che chiama Cannella all’intervento. Finale di frazione senza sussulti e si va al riposo lungo sullo 0-1.

Avvio di ripresa con Visciano che ci prova da punizione di poco fuori, poi al 51’ è la volta di Bagnolo tentare una conclusione insidiosa. I giallorossi perdono Bellucci per infortunio al 53’, sostituito da Mosquera, e battono un colpo al 54’ con Tittarelli, imbeccato da Buonaventura, ma la sua inzuccata non trova la porta. Minuto 60, Bambozzi conclude da punizione interessante ma Cannella blocca a terra. Botta e risposta tra le due compagini, con la Civitanovese che graffia con il colpo di testa di Strupscheki intercettato da un reattivo Piergiacomi. Il neo entrato Alessandroni al 70’ si mette in mostra con una sgroppata delle sue che crea scompiglio in area di rigore rossoblù, e si ripete al 77’ liberandosi di due uomini e concludendo in maniera potente, ma Cannella c’è. Proteste giallorosse all’84’ per un’uscita aerea dell’estremo difensore ospite che travolge Buonaventura ma l’arbitro lascia correre. Al 90’ ghiotta occasione per i “senza testa” con Tittarelli che, da corner, sfiora il gol di testa ma è il palo a dirgli di no. Assalto finale per i ragazzi di mister Senigagliesi ci quali in tutti i modi il pareggio ma la Civitanovese riesce a reggere e porta a casa l’intera posta in palio.

Il Tabellino:

OSIMANA -C IVITANOVE SE 0-1 (0- 1 p.t.)

OSIMANA: Piergiacomi, Calvigioni, Fermani (88’ Montesano), Borgese (70’ Alessandroni), Bellucci (53’ Mosquera), Labriola, Triana, Bambozzi, Tittarelli, Buonaventura, Bugaro. All. Senigagliesi

CIVITANOVESE: Cannella, Pasqualini, Cosignani, Visciano, Ballanti, Lanari, Strupscheki, Domizi, Brunet, Bagnolo (65’ Ercoli), Becker (72’ Ruggeri). All. Alfonsi

ARBITRO: Zadrima (Pistoia)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Sorrentino (San Benedetto del Tronto)

RETE: 24’ Becker