Jesina, riscatto e impresa: Fossombrone al primo k.o. casalingo

La Jesina sceglie l’inviolato “Bonci” di Fossombrone per riemergere. La formazione leoncella ritrova la vittoria dopo le recenti amarezze del “Carotti”, lo fa in trasferta dove non riusciva ad ottenere tre punti da inizio novembre (2-1 sul campo del Marina), e contro un “Fosso” che non aveva mai perso davanti al pubblico di casa, in parte rincuorato dal mezzo passo falso della capolista Atletico Ascoli (ora a +2) a Montegranaro contro la Sangiustese. E proprio la classifica assume contorni ancora più intriganti, con il gruppo di testa che resta ancora compatto e la sfida per un posto play-off ulteriormente serrata. Bagarre nella quale è ricompresa anche la Jesina, grazie a questi tre punti arrivati grazie ad un guizzo di Monachesi al termine di un match in cui non sono mancate polemiche (con tanto di coda velenosa al momento dell’uscita della squadra biancorossa dal campo, avvenuta tra apprezzamenti poco cortesi).

La prima palla gol è per gli ospiti: azione personale di Nazzarelli che al 20’ conclude a rete e la sfera viene salvata sulla linea dal provvidenziale intervento di Urso. Ma la Jesina è ancora minacciosa, stavolta con Monachesi su cui Marcantognini mette una pezza. Estemporanea la risposta dei padroni di casa, affidata a Conti e Palazzi da sommare ad un brivido per un’uscita di Minerva tutt’altro che impeccabile e ad una conclusione di Pagliari murata dalla retroguardia ospite. Molto più frizzante il secondo segmento di gara: Marcantognini al 48’ è provvidenziale su Giovannini, mentre Pandolfi e Palazzi nei minuti successivi non inquadrano di poco lo specchio della porta leoncella. E’ la Jesina a passare poco prima di metà ripresa: prove generali a cura di Lion Giovannini al 61’ (tiro a giro out su invito di Martedì), rete di Monachesi su pregevole iniziativa di Nazzarelli. Fiacca la reazione del “Fosso”, che non impegna praticamente mai Minerva. Molto più veementi le proteste all’indirizzo del signor Barbatelli nell’infuocato finale: prima per una caduta in area di Pagliari sul quale l’arbitro fa proseguire, poi per il secondo giallo non dato a Martedì entrato in maniera molto decisa su Battisti ed infine sul rigore non assegnato per un altro intervento “borderline” del difensore leoncello su Battisti in area.

Il Tabellino:

FORSEMPRONESE-JESINA 0-1 (0-0 p.t.)

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Camilloni, Urso (78’ Rosetti), Riggioni, Mea, Conti, L. Pandolfi (75’ Procacci), R. Pandolfi, Palazzi (78’ Fraternali), Germinale (19’ Pagliari), Battisti. All. Fucili

JESINA: Minerva, Martedì, Belfiore, Dentice, Cameruccio, Campana, Borgese (70’ Garofoli), Lu. Giovannini (80’ Grillo), Nazzarelli (90’ Mazzarini), Li. Giovannini (70’ Trudo), Monachesi (66’ Iori). All. Strappini

ARBITRO Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Bellagamba (MC)

RETE: 63’ Monachesi