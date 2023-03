Ancona, le condizioni di Federico Melchiorri dopo l'infortunio

Il post-Cesena dell’Ancona si è incamminato sui binari della preoccupazione. Da una parte la sconfitta contro la formazione romagnola, che ha comunque rinvigorito le dirette concorrenti dei dorici per quel quarto posto ben saldo un mese e mezzo fa e che ora ha cambiato padrone. C’è poi il discorso legato all’infortunio subito da Federico Melchiorri, che al tramonto del primo tempo dopo un duello aereo con Prestia è ricaduto sul braccio destro uscendo dal campo in barella. I primi esami avevano riscontrato una sublussazione del gomito destro con interessamento dei tessuti molli ed assenza di fratture ossee; ulteriori accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto l’attaccante biancorosso, hanno evidenziato un interessamento dei muscoli flessori della mano e del legamento collaterale ulnare. All’attaccante, che già sta facendo terapie specifiche, sarà applicata una fasciatura e un tutore. Domani pomeriggio al Del Conero Melchiorri effettuerà dei test, e sarà costantemente monitorato dallo staff per capire quali potrebbero essere le tempistiche per un suo rientro in campo.

Buone notizie, intanto, arrivano da Michael D’Eramo. Il centrocampista dell’Ancona si è sottoposto a Perugia a una visita di controllo dal Professor Auro Caraffa ed il suo staff. Dopo l’intervento al ginocchio, il percorso riabilitativo sta procedendo regolarmente. Intanto, i riflettori cominciano a puntare sulla trasferta in Sardegna, sul campo della Torres. Il club rende noto che è già attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti per assistere alla partita, in programma domenica 26 marzo (fischio di inizio ore 14:30). Il costo è di dieci euro (più diritti di prevendita). Sarà possibile acquistare il tagliando attraverso il circuito Vivaticket.