Fabriano Cerreto, arriva la prima gioia contro un Gabicce Gradara in crisi

Nel match che mette di fronte due delle protagoniste annunciate del Girone B, ma alla prese con un avvio difficoltoso, è il Fabriano Cerreto a sbloccarsi. Prima affermazione in stagione dei cartai, che davanti al pubblico di casa si impongono 2-1 e condannano alla quinta sconfitta sconfitta consecutiva il Gabicce Gradara. La squadra di Vergoni, dopo il k.o. in entrambe le sfide del doppio confronto proposto dal primo turno della coppa di categoria (contro il Valfoglia), incappa infatti nella terza battuta d’arresto consecutiva in campionato, che si traduce nell’ultimo posto in classifica in solitudine con zero punti.

Un momento no per il Gabicce, caratterizzato da un mix di infortuni, errori e cattiva sorte, come testimoniano le assenze di Tombari (per cui si prevede un stop prolungato) e Grandicelli. Eppure il match dell’Aghetoni sembrava aver preso una piega favorevole per i pesaresi, in vantaggio al 7’ con Pierri lesto nello sfruttare una ingenuità di Poeta battendo a tu per tu il portiere Spitoni. Il pareggio del Fabriano arriva dopo due giri di lancette con Tizi, la cui conclusione dalla distanza sorprende il portiere Renzetti, bravo successivamente a evitare il 2-1 dei locali, opponendosi al 26’ con efficacia a Barilaro.

Ma i “cartai” continuano a premere, ed appena due minuti più tardi centrano il palo con Tizi: è il preludio al gol vittoria, che cade al 34’ grazie ad una prodezza dell’under Gubinelli. La squadra di Tiranti non riesce a chiudere i conti, nella ripresa non sfrutta alcune ripartenze con Tizi e Zuppardo e presta così il fianco alla reazione del Gabicce Gradara. I pesaresi sfiorano la rete del pareggio al 62’ con Bartolini, il quale da centro area colpisce la traversa su cross di Domini (all’attaccante è stata anche annullata una rete). Ultimo sussulto nel recupero, con Betti che indovina un colpo di tacco al volo su corner di Costantini che fa però terminare la sfera sulla traversa.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-GABICCE GRADARA 2- 1 (2-1 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Poeta (57’ Carmenati), Marino, Stortini (88’ Lispi), Crescentini, Barilaro, Cicci, Corazzi (82’ Carnevali), Tizi (75’ Genghini), Zuppardo, Gubinelli (86’ Mulas). All. Tiranti

GABICCE GRADARA: Renzetti, Betti, Franca, Codignola, Gabrielli, Mani, Morini (85’ Fuzzi), Domini, Costantini, Bartolini, Pierri (82’ Scarpellini). All. Vergoni

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Pastori (Jesi), Gorreja (AN)

RETI: 7’ Pierri, 9’ Tizi, 34’ Gubinelli