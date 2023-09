Le altre di Promozione: prima sconfitta in campionato per Moie e Barbara Monserra

La terza giornata coincide con il doppio passo falso di Moie Vallesina e Barbara Monserra, che incappano così nel primo k.o. in campionato. Il 3-1 incassato per mano del Valfoglia è anche la prima battuta d’arresto stagionale per i rossoblù, che avevano infatti conquistato il passaggio del turno nella coppa di categoria con una vittoria ed un pareggio contro il Fabriano Cerreto, senza incassare reti. L’’undici di mister Rossi parte subito forte e al 12’ del primo tempo sblocca la gara grazie al tap-in vincente del giovane Yuri. Poco prima del duplice fischio, arriva l’autorete di Balducci generata da un’azione confusa in area locale, che permette ai pesaresi di pareggiare ii conti. Nella seconda frazione di gioco, il match cambia copione, col Valfoglia a prendere coraggio e spingere forte. Al 60’ un’azione di contropiede finalizzata da Luca Diomede permette agli ospiti di passare a condurre, poi alla mezz’ora della ripresa giunge il 3-1 che consente al Valfoglia di mettere al sicuro i primi tre punti nel torneo.

Nella sfida tra i biancoblù e l’Ilario Lorenzini Barbara Monserra al Comunale di Fermignano, i padroni di casa portano a casa l’intero bottino in un match scoppiettante già in avvio: cambia subito il risultato al 9’, quando gli ospiti passano con un tiro al volo di Mastri, ma al 25’ è un colpo di testa di Labate su cross di Cinotti a riportare tutto in parità. Nel finale di frazione clamorosa occasione per Brega che, a tu per tu con il portiere avversario, spedisce largo. La partita resta piacevole anche nella ripresa, entrambe le squadre spingono alla ricerca del gol vittoria, ma a trovare la rete sono i padroni di casa a un quarto da termine: cross chirurgico di Labate per il neo entrato Vegliò, che infila nell’angolino Palazzo. È il colpo del ko per la squadra di Mancini, obbligata a finire il match in inferiorità numerica per un fallo di Giobellina sanzionato con il rosso.

I Tabellini:

FERMIGNANESE-ILARIO LORENZINI 2-1 (1-1 p.t.)

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Filippucci (53’ Santi, 87’ Orciari), Labate, Cinotti (82’ De Simoni), Bozzi (67’ Cleri), Izzo (65’ Vegliò). All. Fini

ILARIO LORENZINI BARBARA MONSERRA: Palazzo, Coltorti, Giobellina, Federici, Omenetti, Serpicelli (82’ Giuliani), Morsucci, Calcina, Brega (73’ Ubertini), Mastri (50’ Nardone), Castagnani. All. Mancini

ARBITRO: Bartomioli (PU)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Paradisi (PU)

RETI: 9’ Mastri, 25’ Labate, 75’ Vegliò

MOIE VALLESINA-VALFOGLIA 1-3 (1-1 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni, P. Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti, Giunchetti (80’ Pandolfi), Yuri (69’ Paolucci). All. Rossi

VALFOGLIA: Adebiyi, Pagnello, Cenciarini (10’ Fronzi), Passeri, Gallotti, Fraternali, Bartomioli, Scoccimarro, Carboni (50’ Pagano), Diomede (88’ Signorotti), F. Balducci (88’ Casoli). All. Sabatini

ARBITRO: Cesca (MC)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Riggio (MC)

RETI: 12’ Yuri, 40’ aut. P. Balducci, 60’ Diomede, 75’ F. Balducci