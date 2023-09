E' un Biagio-Castelfrettese per cuori forti: un pirotecnico finale sancisce il pari

L’atteso derby tra Biagio Nazzaro e Castelfrettese, tornato in campionato dopo tredici anni d’assenza e anticipato dal doppio confronto andato in scena nel primo turno della coppa di categoria (che ha visto i chiaravallesi qualificarsi), è un condensato d’emozioni, specie nel recupero. In vantaggio al 92’ con il classe 2005 Ginesi, la Castelfrettese si lascia riprendere dalla zampata di Cecchetti dilapidando la prima vittoria in campionato. Tira un sospiro di sollievo per la prima sconfitta evitata la Biagio Nazzaro, sbadata in difesa e prevedibile in fase offensiva. Alle prese con l’emergenza per le squalifiche di Brunori e Grilli e le assenze di Simone, Capitani, Garuti e Branchesi, l’esperto tecnico biancorosso Fenucci sceglie l’ex Mosciatti (classe 2004) per completare il tridente con Rocchi e Beta. In mediana parte per la prima volta titolare Arsendi, mentre Bartolini viene riproposto a sinistra in difesa. Con l’organico al completo Domenichetti opera due variazioni all’undici disegnato nelle prime due giornate preferendo Canulli a Pieralisi come riferimento offensivo e Coppari a Carboni nel ruolo di trequartista.

Dopo il periodo di equilibrio iniziale, la Biagio si rende pericolosa con il destro alto di Canulli su assist di Cardinali. Replica la Castelfrettese con Beta, stoppato dai riflessi di Sartarelli. Sblocca il risultato Montagnoli, al quarto gol in tre giornate, che si procura con astuzia un rigore trasformandolo con astuzia. A metà ripresa il pareggio è sfiorato dall’inzuccata di Rocchi su traversone di Massimiliano Sampaolesi, ma raggiunto da Beta con un proiettile dalla distanza che incenerisce Sartarelli. A tempo scaduto la formazione di Fenucci mette anche la freccia con il neoentrato Ginesi che anticipa tutti da opportunista sulla lunga rimessa laterale di Lucchetti. I rossoblù sembrano alle corde, ma si risollevano con Cecchetti in mischia. Ed alla fine, il pari lascia tutti scontenti.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO - CASTELFRETTESE 2- 2 (1-0 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Pacenti, Agostinelli, Brocani, M. Ortolani, Cecchetti, Borocci (64’ Parasecoli), Cardinali, Canulli (75’ Pieralisi), Coppari (55’ Carboni), Montagnoli. All. Domenichetti

CASTELFRETTESE: Sollitto, Mazzarini, Bartolini, Lucchetti, Y. Sampaolesi (85’ Scortechini), Rango, Mosciatti, Arsendi (62’ Felicissimo), Beta, M. Sampaolesi, Rocchi (87’ Ginesi). All. Fenucci

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Pizzuti (MC)

RETI: 31’ Montagnoli su rig., 67’ Beta, 92’ Ginesi, 94’ Cecchetti