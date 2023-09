Osimo Stazione, pareggio agrodolce a Pesaro sul campo del Vismara

L’Osimo Stazione torna con un punto dal campo del Vismara di Pesaro. Un risultato forse amaro questo 0-0, analizzando le occasioni da gol costruite dei biancoverdi del secondo tempo e il gol annullato a Pesaresi che ha scatenato tante proteste, ma anche dolce se si considerano i tre risultati utili della squadra in campionato, che mantiene l’imbattibilità, e il passaggio del turno in Coppa Marche. Partono bene i padroni di casa che si rendono subito pericolosi costringendo Rinaldi a un bel salvataggio in scivolata. I pesaresi imprimono intensità fin dalle prime azioni, ma l’undici di mister Michettoni si difende bene e tenta qualche insidiosa ripartenza. Karalliu, al 25’, va vicino al gol spettinando il palo su deviazione da calcio d’angolo. Con il passare dei minuti, però, cresce il Vismara che incrementa la pressione creando diverse occasioni. I ferrai si compattano per chiudere tutti gli spazi, sopperendo bene alla pesante assenza di Gyabaa a centrocampo, e riescono a preservare il risultato. Si va così negli spogliatoi.

Di marca biancoverde il secondo tempo. Primo quarto d’ora equilibrato, poi la Stazione sale in cattedra, alza il baricentro e si stabilisce pian piano nella metà campo avversaria, provando a vincerla. Al 69’ Polenta, solo davanti a Melchiorri, viene recuperato in extremis. Vibranti proteste degli osimani sul calcio d’angolo successivo per un fallo fischiato a Pesaresi dopo aver spinto la palla in rete, che porta all’annullamento della rete dell’1-0. I ferrai proseguono il forcing e sul finire del tempo ci prova anche Pizzuto, ma l’occasione più nitida arriva al 93’, quando Giri lanciato benissimo in porta da Staffolani calcia a lato.

Il Tabellino:

VISMARA – OSIMO STAZIONE 0-0

VISMARA: Melchiorri, M. Capomaggi, Beninati, Harrach, Nicolini, Liera, Paduano, Letizi, Renzi, Rossi (67’ Pagnini), Gaudenzi. All. Ferri

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Staffolani, Strologo (46’ Ippoliti), Rinaldi, Karalliu (65’ Mazzocchini), Polenta, Pesaresi (86’ Giri), Boccolini (65’ Gatto), Camilloni. All. Michettoni

ARBITRO: Serpentini (Fermo)

ASSISTENTI: Di Tella (AN), Tayeb (PU)