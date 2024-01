Divorzio tra Castelfrettese e mister Fenucci. Panchina affidata a "Ciccio" Carta

Si interrompe in modo consensuale il connubio tra la Castelfrettese e Gianluca Fenucci. L’ottava partita consecutiva senza successi e il quintultimo posto in classifica, a -3 dalla zona salvezza, hanno indotto le parti a risolvere il rapporto per cercare di dare la scossa alla squadra che ha smarrito la via dei tre punti da oltre due mesi. La società del presidente Augusto Bonacci intende rivolgere all’esperto tecnico chiaravallese un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in cinque mesi con un organico dall’età media molto bassa e per il notevole apporto fornito alla causa biancorossa sotto gli aspetti umano e morale. Fenucci rimane un emblema della storia della Castelfrettese, con cui centrò da portiere lo storico traguardo della Serie D nel 1987 e la qualificazione ai playoff nella precedente avventura sulla panchina dei frogs, datata 2009. L’attuale percorso, compiuto con una squadra tornata in Promozione a distanza di nove anni, si chiude con 16 punti dopo 17 giornate, frutto di 2 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte.

Spetterà ad Alessandro Carta, reduce da un anno e mezzo alla guida dell’Athletico Tavullia nel girone A di Prima Categoria (con cui ha totalizzato 2 sole sconfitte in 41 partite), il compito di cercare di pilotare la squadra fuori dalle sabbie mobili. La nuova regola sugli allenatori consente di iniziare subito un nuovo percorso al navigato tecnico, laziale d’origine ma fanese d’adozione, che vanta significative esperienze da calciatore (era un trequartista dal sinistro magico) con Spal, Fano, Tolentino, Civitanovese e Vigor Senigallia dopo essersi formato nella Primavera della Fiorentina.

Il percorso da tecnico di Carta, da sempre soprannominato “Ciccio”, è iniziato nel 2011/12 col Cattolica, subito promosso in Eccellenza, prima della parentesi col Pennarossa nel campionato interno di San Marino e dell’esperienza triennale all’Atletico Alma, conclusa con l’ascesa dalla Promozione al massimo campionato regionale. Sempre in Promozione ha pilotato la Laurentina a un brillante decimo posto dopo un girone di ritorno esaltante, in cui solo il promosso Portorecanati ha totalizzato più punti, e il Valfoglia sul podio nella stagione dominata dalle corazzate Anconitana e Vigor Senigallia. Nelle ultime due stagioni ha allenato nel girone A di Prima Categoria ottenendo altrettante qualificazioni ai playoff con Santa Veneranda e Athletico Tavullia. Con quest’ultima il sogno di una storica Promozione è svanito nella finale contro la Pergolese, premiata dall’1-1 casalingo ai tempi supplementari per aver totalizzato un punto in più in campionato.

Il debutto sulla panchina della Castelfrettese di Carta, che ha conosciuto lunedì la sua nuova squadra svolgendo il primo allenamento, avverrà sabato (ore 14.30, al Fioretti) nel sentito derby contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle. Per l’occasione il club ha indetto la giornata biancorossa: non saranno validi gli abbonamenti con biglietto unico d’ingresso a 10 euro.