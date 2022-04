Ancona, Colavitto a metà: «Pareggio amaro ma playoff gran risultato»

SIENA- L’1-1 con cui l’Ancona è stata raggiunta a Siena nel finale (Ardemagni ha risposto a Delcarro) ha portato un po’ di amarezza in casa biancorossa parzialmente mitigata dall’aritmetica conquista dei playoff arrivata con due giornate d’anticipo. Questo il commento in sala stampa del tecnico biancorosso Gianluca Colavitto:

«La vittoria mancava da tanto e avrei voluto centrarla. In settimana avevo chiesto ai ragazzi di venire a Siena, conquistare i playoff e festeggiarli sotto la curva. Credetemi, è un gran risultato anche se ci mancano due punti, meritavamo di vincere ma se siamo usciti con questo risultato vuol dire che qualche errore è stato commesso. Come torno a casa? Con la consapevolezza che la squadra ha un’anima, sa lottare e ha reagito come le avevo chiesto».

Soddisfatto anche il tecnico del Siena Pasquale Padalino: «Di positivo c’è la reazione finale contro una squadra che gioca bene a calcio e che ha una grande mentalità nonostante le due sconfitte di fila. Noi non abbiamo mollato e siamo stati in gara fino alla fine. Faccio dunque i complimenti ai ragazzi perché era una partita in cui c’era molto da perdere, soprattutto passando in svantaggio».