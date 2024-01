L'uno-due di Canulli fa sorridere la Biagio, Castelfrettese ancora nel tunnel

Esaltata da Canulli, torna al successo la Biagio che esulta nel derby. L’avvento di Alessandro Carta non risolve la crisi della Castelfrettese, alla nona partita senza successi e ancora a digiuno di gol nel 2024. Con l’organico al completo, il nuovo mister biancorosso affida a Palazzi le chiavi della manovra e punta sulle incursioni di Zannini e Mosciatti in mediana. Sugli esterni spingono Mazzarini e Bartolini, in attacco Beta agisce al fianco di Rocchi. Privo di capitan Cecchetti oltre che degli infortunati Minardi e Carboni, il tecnico rossoblù Domenichetti ripropone Terranova e Brocani in difesa. Avanza a centrocampo Cardinali con Borocci, Parasecoli e il rientrante Montagnoli a sostegno di Canulli. A rendere più rovente il derby contribuiscono le motivazioni dei tanti ex presenti sulle due sponde: Tomba, Mosciatti, Mazzarini e Lucchetti tra i biancorossi, Parasecoli tra i rossoblù.

Dopo il gol annullato a Rocchi, la Biagio punge con Montagnoli, impreciso da posizione ravvicinata. Rispondono i biancorossi con Palazzi che timbra la traversa su punizione da lui stesso conquistata. Sono le uniche emozioni di un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, dove il vero spettacolo lo regalano solo le tifoserie. La ripresa si apre con la chance mancata da Beta su corner di Palazzi. La squadra di Domenichetti passa con la conclusione di Canulli che gela l’ex Tomba con l’ausilio di una deviazione. Lo stesso attaccante ex Olimpia Marzocca mette il sigillo con un tocco da opportunista sugli sviluppi di un fallo laterale. La Biagio rivede la luce, la Castelfrettese resta nel tunnel oscuro.

Il Tabellino:

CASTELFRETTESE-BIAGIO NAZZARO 0-2 (0-0 p.t.)

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini (70’ Capitani), Mosciatti (62’ Ginesi), Sampaolesi, Simone (81’ Mechri), Mazzarini, Zannini (81’ Rango), Rocchi, Palazzi, Beta (62’ Brunori). All. Carta

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Terranova (64’ Guerri), Agostinelli, Brocani (64’ Bocchini), Ortolani, Petoku, Borocci, Cardinali, Canulli (85’ Coppari), Parasecoli, Montagnoli. All. Domenichetti

ARBITRO: Fiermonte (MC)

ASSISTENTI: Persichini (MC), Grieco (MC)

RETI: 68’ e 79’ Canulli