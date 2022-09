Castelfidardo, quattro colpi sul gong del mercato

Novità in casa Castelfidardo con quattro volti nuovi alla corte di mister Marco Giuliodori. La prima “new entry” risponde al nome di Marko Ristovski, centrocampista talentuoso croato classe 1990, giocatore d’esperienza già in passato seguito dalla dirigenza fidardense. La sua carriera si è svolta prevalentemente nella serie B croata, tra cui con la seconda squadra di Zagabria l’HASK, dove si è messo in mostra tra i protagonisti della suddetta lega nel corso della sua carriera. Le sue prestazioni, nella passata stagione, gli hanno garantito la chiamata del Nereto, in serie D, dove è rimasto fino a Febbraio collezionando 16 presenze e 2 reti prima di tornare in Croazia al Marsonia 1909.

Sempre in mediana ecco il centrocampista francese Wilson Henri Guella, classe 2000, reduce dall’esperienza in terra francese con l’FC Mantois in National 3 dove ha collezionato minuti e prestazioni. Un altro innesto, questa volta nelle retrovie, è quello di Lucas Alonso Ruiz, terzino sinistro uruguaiano classe 1996, già visto nelle Marche tra le fila del San Marco Servigliano, proveniente dall’esperienza con la Libertas nel campionato sammarinese. Infine ecco il giovane attaccante, classe 2004, Alessandro Cognigni cresciuto nell’Academy Civitanovese, messosi in mostra a livello giovanile tanto da venir acquistato dalla Fermana con cui ha militato nell’Under 19.