Lampo di Travaglini, Portuali battuti di misura da un cinico Atletico

Prosegue il periodo grigio in casa Portuali. Terza partita, dopo quella del “Giuliani” con il Gabicce e quella di Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro terminate a reti inviolate, nella quale i Dockers creano un cospicuo numero di occasioni mancando in fase di finalizzazione, e passo falso al Longarini-Lucchetti di Mondolfo contro i padroni di casa dell’Atletico. Ai pesaresi basta un gol, arrivato al tramonto del primo segmento di gara, scaturito da un mischia in area, per fare bottino pieno e ritrovare un successo che mancava da oltre tre mesi. La prima chance è per i ragazzi di Ceccarelli: al 4’ Carnevali crossa al centro, Polenta non ci arriva di poco. Si battaglia molto a metà campo, la sfida come da pronostico è spigolosa. Savini e compagni ce la mettono tutta per dettare i ritmi e sfoderare una prestazione di grande impegno. Al 42’, però, una doccia congelata: punizione di Morganti al centro, flipper in area di rigore e Travaglini trova la zampata vincente.

Dopo la pausa i Portuali si riassettano con gli ingressi di Ragni e Marzioni per provare a spingere in attacco. Dopo un minuto capitan Savini gira di sinistro la punizione di Santoni, ma Montesi riesce a disinnescarla. Al 57’ Gioacchini recupera palla di forza e supera il portiere in uscita, ma la fortuna si volta dall’altra parte e il pallone esce di un niente. Al 68’ ci prova anche il neo entrato Moretti con una punizione dai 25 metri, alta di pochissimo. L’unico squillo pesarese con Bracci, ma i Portuali si salvano. Nel generoso forcing finale – dentro anche Romanelli prima e successivamente Mascambruni – i Portuali non riescono a trovare il gol del pari nonostante una spinta continua. La battaglia per i playoff si fa dura e stimolante. A 180 minuti dal termine della stagione regolare nessuno vuole gettare la spugna, ed in attesa dei risultati di domani dell’Urbania (di scena a Cagli) e lo scontro diretto tra Vigor Castelfidardo e Gabicce Gradara, i Dockers resistono al terzo posto.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA-PORTUALI ANCONA 1-0 (1-0 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Travaglini, Giobellina (63’ Orciani), Morganti, Marzano, Simone, Fraternali (53’ Marconi), Pompei (71’ Creatore), Cordella, Bracci (92’ Frulla), Polverari (71’ Bertarelli). All. Sartini

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Gambelli, Ribichini, Santoni (75’ Mascambruni), Savini, Severini (48’ Ragni), Polenta (48’ Marzioni), Bozzi (63’ Moretti), Gioacchini, Lazzarini (63’ Romanelli), Carnevali. All. Ceccarelli

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Busilacchi (AN)

RETE: 42’ Travaglini