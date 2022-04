Ancona, sabato da derby: con la Vis Pesaro per blindare il sesto posto

ANCONA- Ultimo impegno della regular season per l’Ancona Matelica che oggi (sabato 23 aprile) alle ore 17:30 in diretta su Rai Sport sarà in scena al “Benelli” di Pesaro per il derby con la Vis. Il match di andata lo scorso 19 dicembre terminò per 3-1 in favore di Avella e compagni, con le reti di Faggioli e Moretti. Rossiniani a quota 45 punti in classifica, reduci dallo stop di Imola. Dorici decisi a blindare il sesto posto per un migliore piazzamento play-off.

«È un derby in cui la Vis Pesaro ha di certo motivazioni importanti – ha dichiarato mister Colavitto – vincere contro di noi significherebbe centrare un traguardo storico come l’ingresso ai playoff. Sicuramente ci attenderà una partita dove per portare a casa punti come al solito dovremo mettere in campo una prestazione super. Indipendentemente dal fatto che vincere a Pesaro per noi significherebbe consolidare matematicamente il sesto posto, aspetto importantissimo, la gara di domani rappresenta per noi l’ultima di una stagione importante, dove la mentalità di giocarsela su ogni campo contro ogni avversario, si chiamasse Reggiana, Modena, Grosseto o Siena, senza mai snaturarci ma sempre con grande rispetto degli avversari, ci ha permesso di prendere sempre più consapevolezza nei nostri mezzi e di raggiungere quota 54 punti».

Saranno 457 i tifosi dell’Ancona presenti al Benelli (la partita sarà disponibile anche su Raisport canale 57 e 557 in hd del digitale terrestre). Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: Avella, Bianconi, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Papa, Pecci, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni. Tornano in panchina gli attaccanti Federico Moretti e Ferdinando Del Sole dopo aver recuperato dai rispettivi problemi fisici. Squalificato Iannoni, ai box Gasperi per un affaticamento muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI

VIS PESARO (3-5-2): 22 Farroni; 6 Manetta, 4 Gavazzi, 3 Ferrini; 27 Saccani, 5 Acquadro, 8 Lombardi, 21 Marcandella, 32 Rubin; 28 Gucci, 10 Cannavò. All. Banchini A disp. 1 Campani, 3 Ferrini, 7 Tonso, 9 De Respinis, 15 Di Sabatino, 16 Astrologo, 18 Sanogo, 19 Silenzi, 20 Besea, 29 Rossi, 31 Cusumano, 33 Eleuteri.

ANCONA (4-3-3): 12 Vitali; 14 Tofanari, 5 Bianconi, 25 Masetti, 28 Maurizii; 8 Delcarro, 27 Papa, 23 D’Eramo; 10 Sereni, 18 Faggioli, 9 Rolfini All. Colavitto A disp. 22 Avella, 6 Iotti, 33 Noce, 3 Di Renzo, 26 Ruani, 7 Gasperi, 15 Sabattini, 34 Pecci, 20 Vrioni, 21 Del Sole, 17 Moretti

Orario: 17.30

Stadio: Benelli

Dove vederla: Raisport (can. 57 o 557hd)

Arbitro: Turrini di Firenze