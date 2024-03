Caem/Scarfiotti, presentato un calendario 2024 ricco di appuntamenti

Si svolgerà sabato 16 marzo l’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci presso la nuova sede del CAEM/Scarfiotti in località Valle Cascia di Montecassiano. L’attività organizzativa ha già preso il via come sempre con la “240 minuti sotto le stelle” per auto d’epoca, giunta all’ edizione numero 17, che si è disputata sabato 13 gennaio con partenza da San Severino Marche (Macerata). L’intenso calendario 2024 prevede ora il prossimo 7 aprile la partecipazione ufficiale dei propri soci all’ASI Motoday di Pesaro ed all’AutoExpo di Civitanova Marche, due importanti iniziative concomitanti. A livello organizzativo seguirà il 21 aprile la 27ma edizione di “Dal bel mare al bel monte” che questa volta avrà Castelraimondo come meta di riferimento. Seguirà la partecipazione dei propri equipaggi con le loro moto d’epoca ad Asimotoshow, prestigioso appuntamento annuale sul circuito di Varano de’ Melegari, che sarà dal 3 al 5 maggio.

A seguire il CAEM/Scarfiotti organizzerà il 19 maggio il “1° Giro dei Borghi e Castelli”, una nuova iniziativa che affiancherà il progetto Giro delle Abbazie, mentre dal 7 al 9 giugno seguirà il “27° Trofeo Scarfiotti” a calendario ASI che avrà come riferimento Civitanova Marche. Sabato 13 luglio sarà la volta della 3^ edizione della riuscita manifestazione “I giovani di Lodovico” valida per il Trofeo ASI Giovani, mentre l’appuntamento clou della stagione sarà dal 23 al 25 agosto quando la 28ma edizione della “Rievocazione motociclistica del Circuito Chienti e Potenza” scriverà una pagina importante della stagione del Circuito Tricolore ASI, in concomitanza con il Centenario della manifestazione motociclistica ideata a Tolentino nel 1924.

Gli ultimi appuntamenti del 2024 saranno la “Due Giorni del Conero” che saluterà l’edizione numero 28 dal 27 al 29 settembre, prima della chiusura organizzativa del 27 ottobre con la “4° Rievocazione del Circuito dell’Infinito” per moto d’epoca a Recanati. Durante la stagione si ripeteranno le sedute per l’omologazione dei mezzi d’epoca conservati e restaurati dei soci CAEM e di altri club: per le auto appuntamento al 21 luglio e per le moto l’8 settembre. Un calendario ancora una volta particolarmente intenso e vario per il CAEM/Scarfiotti, che continua a ricoprire il suo ruolo di club di riferimento nelle Marche e in Italia per il movimento del sempre affascinante motorismo d’epoca.