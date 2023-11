Serie B: la General Contractor non si ferma. A Ozzano arriva il quinto successo consecutivo

La General Contractor jesi mette la quinta. I ragazzi di coach Ghizzinardi espugnano il Pala Arti grafiche Reggiani e continuano a volare. La partita dura un tempo, con i padroni di casa che reggono la maggior qualità del roster marchigiano solo nei primi due quarti.

La prima parte del quarto iniziale vive di poche emozioni, merito di due difese ermetiche che da una parte regalano, ai padroni di casa, solo due gioie a capitan Cortese; dall’altra, Rossi spezza l’equilibrio in favore di Jesi a 5’09” dalla sirena, quando la tripla (con libero annesso, poi sbagliato) firma il 4-9. Poco più di un minuto dopo, Ozzano va già in bonus, aspetto che non intimidisce i ragazzi di Conti, bravi a mandare dalla lunetta solo una volta gli avversari, e capaci – grazie alla tripla di Bechi allo scadere – di accorciare sul -3 (14-17).

Scorre molto più “liscia” la seconda frazione: Jesi scappa, Bechi (primo ad arrivare in doppia cifra) la riprende – con l’aiuto della “bomba” di Piazza – e obbliga coach Ghizzinardi a chiamare il time-out sul +2 (21-19). Vantaggio che si raddoppia a singhiozzo, fino al tiro da tre di Marulli che riporta davanti i marchigiani per 25-26, aprendo un serie di mini-parziali ai quali mette fine la prima tripla personale di Cortese, valevole per il secondo time-out ospite (30-28) a 53” dal rientro negli spogliatoi. Nel finale, la difesa casalinga è perfetta a sventare ogni possibile occasione, mentre nuovamente Cortese è indispensabile per allungare – seppur con il minimo necessario – il vantaggio.

La poca precisione, così come la cattiveria agonistica di Ozzano, continua come da copione del primo tempo: dopo la metà del quarto, il parziale dice 4-5 New Flying Balls (35-33), rimescolato nei secondi successivi dalla tripla e i due tiri liberi segnati da Merletto (35-38). A 1’37” dalla fine, Rossi firma il primo, massimo vantaggio della gara in favore di Jesi sul +6 (36-42), obbligando coach Conti a chiamare il primo time-out per fermare le offensive ospiti, che nel frattempo si sono visti espellere Marulli. Fattore che non pesa ai ragazzi di Ghizzinardi, che spingono e trovano un altro piccolo allungo: +10 (36-46).

L’ultimo quarto si apre con Martini che registra il quinto fallo personale, ma Balducci interrompe un digiuno a punti che durava dal minuto 8 della precedente frazione, con 5 tasselli che fanno esplodere il Pala Arti Grafiche Reggiani sul -5 (41-46) dopo 3’10”. Lo show personale del numero 17 biancorosso – che ne segna 10 consecutivi – viene oscurato dalle pronte risposte jesine, che quando coach Conti chiama il terzo time-out comandano 46-55. A poco più di un minuto dalla fine, risulta decisiva la combo errore sotto canestro di Mancini-tripla di Valentini, con i giochi che si chiudono anticipatamente sul 50-60.

Logimatic Group Ozzano - General Contractor Jesi 50-63 (14-17, 17-11, 5-18, 14-17)

Logimatic Group Ozzano: Carlo Balducci 13 (2/3, 3/8), Riccardo Cortese 12 (4/7, 1/7), Costantino Bechi 11 (3/10, 1/3), Alessandro Piazza 5 (0/1, 1/2), Giulio Martini 5 (2/6, 0/0), Lionel Abega 4 (1/6, 0/2), Gianni Mancini 0 (0/3, 0/0), Keller cedric Ly-lee 0 (0/2, 0/0), Mattia Pavani 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/1), Joel Myers 0 (0/0, 0/0), Federico Terzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Riccardo Cortese 9) - Assist: 11 (Alessandro Piazza 6)

General Contractor Jesi: Giulio Casagrande 15 (4/8, 1/5), Tommaso Rossi 13 (2/3, 3/9), Giacomo Filippini 8 (3/6, 0/0), Lorenzo Varaschin 8 (2/8, 0/0), Antonio Valentini 8 (2/2, 1/4), Roberto Marulli 6 (1/2, 1/3), Daniele Merletto 5 (0/1, 1/2), Santiago Bruno 0 (0/1, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/1, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Francesco ikechukwu Ihedioha 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Lorenzo Varaschin 10) - Assist: 13 (Daniele Merletto 5)