Serie B: La General Contractor Jesi batte Firenze grazie ad una grande prova di squadra

Grande vittoria per la General Contractor Jesi che, al PalaTriccoli, batte la Pallacanestro Firenze grazie ad una grande prova collettiva. I marchigiani chiudono con un eloquente 14/31 che fa molto rumore. Per i toscani non basta la grande prestazione di Laganà.

General Contractor Jesi - Pallacanestro Firenze 86-79 (27-24, 20-25, 29-16, 10-14)

General Contractor Jesi: Roberto Marulli 26 (4/7, 6/10), Simone Rocchi 17 (2/3, 2/6), Daniele Merletto 12 (3/4, 2/5), Filippo Cicconi massi 11 (4/6, 0/0), Patrick Gatti 8 (1/1, 2/2), Massimiliano Ferraro 6 (0/2, 2/7), Giacomo Filippini 6 (3/3, 0/0), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/1), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0), Yusupha Konteh 0 (0/0, 0/0), Francesco Giulietti 0 (0/0, 0/0), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 25 1 + 24 (Daniele Merletto 8) - Assist: 9 (Daniele Merletto 4)

Pallacanestro Firenze: Marco Lagana 34 (8/16, 3/8), Lorenzo Passoni 20 (2/4, 5/9), Marco Di pizzo 19 (8/12, 0/0), Riccardo Castelli 6 (2/4, 0/2), Franko Bushati 0 (0/2, 0/0), Alessio Mazzotti 0 (0/2, 0/1), Nnabuife Scott 0 (0/0, 0/0), Marco Venuto 0 (0/0, 0/0), Klaudio Ndoja 0 (0/0, 0/0), Alessandro Minnucci 0 (0/0, 0/0), Giulio Giannozzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Marco Di pizzo 7) - Assist: 10 (Franko Bushati 6)