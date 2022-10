Serie B: Jesi cade al supplementare contro San Miniato

Girone C

La General Contractor cade in casa della La Patrie San Miniato. Grande prova di jesi che, soprattutto nella ripresa, ha rimesso in piedi una sfida che sembrava in controllo dei padroni di casa.

Nel supplementare San Miniato ha la meglio segnando ben 10 punti e riscattando la sconfitta dell'ultimo turno.

La Patrie San Miniato - General Contractor Jesi 86-83 (26-20, 19-15, 20-19, 11-22, 10-7)

La Patrie San Miniato: Luca Tozzi 19 (9/13, 0/3), Alessandro Spatti 12 (4/6, 0/5), Niccolò Venturoli 12 (5/7, 0/2), Daniel Ohenhen 10 (3/5, 0/1), Davide Guglielmi 9 (0/0, 2/8), Lorenzo Bellachioma 8 (3/4, 0/1), Stefano Capozio 7 (2/5, 1/2), Leonardo Cipriani 6 (0/1, 2/3), Renato Quartuccio 3 (0/0, 1/4), Luigi Cautiero 0 (0/0, 0/0), Filippo Iacopini 0 (0/0, 0/0), Giorgio Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Daniel Ohenhen 8) - Assist: 14 (Luca Tozzi 4)

General Contractor Jesi: Roberto Marulli 21 (4/7, 3/7), Daniele Merletto 20 (4/4, 1/6), Massimiliano Ferraro 15 (2/3, 2/4), Giacomo Filippini 14 (3/8, 2/4), Filippo Cicconi massi 7 (1/2, 0/0), Simone Rocchi 4 (0/3, 1/6), Patrick Gatti 2 (1/1, 0/1), Antonio Valentini 0 (0/1, 0/0), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0), Josuè Vita 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 34 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Giacomo Filippini 8) - Assist: 3 (Roberto Marulli, Daniele Merletto, Massimiliano Ferraro 1)