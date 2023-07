La Ristopro Janus Basket Fabriano saluta Yande Fall

La Ristopro Janus Basket Fabriano è comunica che Yande Fall non farà parte del roster biancoblu per la stagione 2023/24.

Yao è stato elemento fondamentale della stagione cartaia, contribuendo alla causa con tanta energia e dedizione nelle due fasi del campo, oltre all’entusiasmo trasmesso a tutto l’ambiente. 7.2 punti e 8 rimbalzi di media nella sua parentesi a Fabriano, senza dimenticare tutti i tuffi e i parapiglia che non si leggono nelle statistiche.

Il suo impegno e senso di appartenenza non verranno dimenticati da queste parti; un grande in bocca al lupo al ragazzo per il prosieguo della carriera, da parte di tutta la società.