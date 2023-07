Ristopro Janus Fabriano: Francesco Rapini è un nuovo giocatore biancoblu

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Francesco Rapini è un nuovo giocatore biancoblu per la stagione 2023/24; è l’ottavo tassello dello scacchiere di coach Grandi.

Nato il 2 febbraio 2004, Francesco è una guardia di 196 cm per 89 kg e viene da una famiglia che di pallacanestro ne ha vista a bizzeffe: il nonno Luigi è stato centro titolare della Virtus Bologna nel dopo guerra, con cui ha vinto 5 scudetti e si è guadagnato la chiamata della nazionale maggiore; il papà Andrea, anche lui giocatore (e tiratore come Francesco), ha militato nelle giovanili delle V Nere per poi trascorrere la carriera tra Serie A e B.

80 anni di basket nella famiglia Rapini, con Francesco che è l’ultimo erede della sua “stirpe”. Il ragazzo, dopo aver concluso il settore giovanile nella rinomata Stella Azzurra, ha preso parte a qualche match di A2 e B proprio con la squadra capitolina, oltre a giocare regolarmente in C Gold e Silver con la squadra B (10 punti di media a soli 18 anni).

Ora Francesco è atteso da una nuova esperienza, la città della carta lo aspetta a braccia aperte. La società gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.