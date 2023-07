La Ristopro Janus Basket Fabriano saluta GianMarco Gulini

Continuano i movimenti sul mercato della Ristopro Janus Basket Fabriano che vuole consegnare a coach Federico Grandi un roster competitivo. Oltre agli arrivi, però, ci sono anche i saluti come quello a GianMarco Gulini.

Ecco il comunicato della società:

"La Ristopro Janus Basket Fabriano comunica che Gianmarco Gulini non farà parte del roster dei biancoblu per la stagione 2023/24, il ragazzo saluta Fabriano dopo tre stagioni.

Arrivato nella città della carta, Gianmarco era un ragazzo di talento ma ancora acerbo data la giovane età; in tre anni è maturato di partita in partita, acquisendo sempre più convinzione nei propri mezzi, fino ai 10 punti a partita registrati negli ultimi Play-Off. Sempre gentile e disponibile con tutti, Gullo non ha mai fatto mancare riconoscenza ed educazione nei confronti dei tifosi e della società. 99 presenze in partite ufficiali, una promozione in A2, un anno nella seconda categoria nazionale e la splendida cavalcata terminata il mese scorso: Gianmarco è e rimarrà nella storia della Ristopro, un solo grazie sarebbe riduttivo.

Ora per lui c’è una nuova esperienza all’orizzonte, con i migliori auguri da parte di tutta la società per il futuro cestistico e non"