Serie B: Fabriano non si ferma, battuta Ozzano e quinta vittoria consecutiva

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Fabriano

Al PalaChemiba di Cerreto D’Esi si gioca la nona giornata di Serie B Old Wild West: Fabriano ospita Ozzano, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, mentre gli emiliani proveranno a replicare dopo il successo contro Cervia. Davanti alla solita bolgia di pubblico, l’arbitro alza la palla a due.

Inizio fenomenale della Sinermatic, 4/4 da tre con Bonfiglio e Bonaccini e Fabriano è costretta al time-out; i biancoblu ingranano e firmano un contro-parziale guidato da capitan Papa, appena entrato dalla panchina. La Ristopro ora gioca bene e trova i giusti sbocchi, ricucendo il gap fino al –2 che conclude la prima frazione (22-24).

L’equilibrio regna sovrano nelle prime battute del secondo quarto, fino alla bomba del solito Bonfiglio che scombussola l’andamento difensivo dei cartai. Deve salire in cattedra professor Stanic che, nonostante gli acciacchi, rimane imprescindibile nel quintetto, La bomba di Verri manda le compagini negli spogliatoi sul punteggio di 44-46.

Al rientro sul parquet il match diventa molto fisico e aggressivo, schermi “sporcati” da una parte e dall’altra; Ozzano non accenna a diminuire le percentuali dal campo, stesso discorso per la Janus. Petracca e Verri sono chirurgici, Felici risponde per la formazione ospite; si decide tutto negli ultimi dieci minuti, 62-63 al termine del terzo periodo.

Il primo vantaggio dei padroni di casa arriva dopo 31’, sul canestro nel pitturato di Fall: il PalaChemiba è in delirio. Fondamentale parziale della Ristopro che vola a +10, risposta immediata delle New Flying Balls e il distacco è di soli 4 punti. La bomba di Petracca, con 105 secondi rimasti chiude virtualmente il match. Cinque vittorie consecutive, 14 punti in classifica, dietro solo a Faenza e Rieti (16).

Appuntamento a domenica 4 dicembre per un altro big match: trasferta a Firenze.

Ristopro Fabriano – Sinermatic Ozzano 96-84 (22-24, 22-22, 18-17, 34-21)

Ristopro Fabriano: Andrea Petracca 21 (3/4, 5/11), Patrizio Verri 20 (2/3, 3/6), Yande Fall 17 (5/8, 0/0), Nicolas manuel Stanic 12 (5/7, 0/3), Simone Centanni 9 (3/5, 1/8), Gianmarco Gulini 6 (1/2, 1/2), Francesco Papa 6 (3/3, 0/1), Riccardo Azzano 5 (1/4, 1/1), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 18 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Yande Fall 9) – Assist: 20 (Nicolas manuel Stanic 12)

Sinermatic Ozzano: Simone Bonfiglio 21 (0/2, 7/11), Marco Barattini 15 (3/7, 2/4), Tommaso Felici 15 (6/7, 0/1), Matteo Folli 10 (2/2, 2/3), Simone Lasagni 9 (0/1, 2/3), Dimitri Klyuchnyk 6 (3/6, 0/1), Gioacchino Chiappelli 5 (2/3, 0/1), Francesco Buscaroli 3 (0/3, 1/2), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/1), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0), Filippo Salsini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 26 3 + 23 (Gioacchino Chiappelli 6) – Assist: 15 (Simone Bonfiglio, Marco Barattini 3)