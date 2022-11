Basket Serie B: La Ristopro Fabriano alla ricerca del tris contro la Bakery basket Piacenza

La Ristopro Janus Basket Fabriano, dopo aver ottenuto la prima vittoria in trasferta stagionale sul parquet di Castelraimondo contro l’Halley Matelica, ospita domenica alle ore 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi la Bakery Piacenza per la settima giornata di regular season.

La partita oppone due squadre appaiate in classifica a quota 8 punti e anche la formazione biancorossa è reduce da una vittoria in trasferta, e anche in quel caso contro una squadra a pochi chilometri di distanza, Fiorenzuola.

Il progetto estivo di ringiovanimento della squadra sta avendo riscontri eccellenti in casa Bakery, nel cui roster c’è solo un over 25, il pivot Alessandro Cecchetti. Intorno a lui, tanti giovani rampanti per una squadra totalmente rinnovata rispetto alla precedente stagione in A2. In regia Mattia Coltro, in arrivo da Salerno, con Umberto Livelli ex Fiorenzuola, il tiratore Gabriele Berra e il prodotto del vivaio Zakaria El Agbani a completare il reparto guardie. Fra le ali, Simone Angelucci, affrontato dalla Ristopro quando era a Giulianova, e Eric Visentin, visto a Cassino, Rieti e San Vendemiano. A presidio dei tabelloni, a fianco di Cecchetti, ci sono l’ex Sutor Kirill Korsunov e Riccardo Agbortabi, in arrivo da Formia.

Curiosità – Nicolas Stanic, nella stagione 2017/18, con la maglia della Bakery Piacenza ha conquistato una delle tre promozioni in A2 della carriera. Il club biancorosso poi ottenne un’altra promozione nella categoria superiore il 23 giugno 2021 in gara-5 contro Livorno, nello stesso giorno in cui la Ristopro festeggiò il medesimo traguardo battendo Cividale. Al termine dello scorso campionato, in cui sul campo si guadagnò la salvezza, a seguito dello scambio di titoli con la Npc Rieti, la Bakery è tornata in B.