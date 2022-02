Serie B: La Luciana Mosconi saluta Alessio Zandri

La Luciana Mosconi Ancona comunica che l’atleta Alessio Zandri non farà più parte dell’organico a dispoizione di coach Piero Coen. La decisione di uscire dal roster bianconeroverde dorico è riconducibile a motivi legati agli studi universitari del giocatore che non sono più compatibili con l’attività della squadra.

Alessio Zandri ha avuto 7 presenze in questa stagione rivelandosi di grandissimo aiuto al team durante il lavoro quotidiano in palestra. Lo stesso coach Piero Coen, nel salutare il ragazzo davanti a tutto il resto della squadra, ha espresso la propria gratitudine per l’impegno profuso e la grande disponibilità mostrata.

Ad Alessio il più grande degli in bocca al lupo per il proseguo della carriera cestistica e accademica.