Goldengas Senigallia: Paolo Filippetti non sarà il capo allenatore per la stagione 2023/2024

La Pallacanestro Senigallia comunica che Paolo Filippetti non sarà il capo allenatore per la stagione 2023/2024.

La società ringrazia Coach Filippetti per il costante impegno e dedizione mostrati nel corso della stagione, nonostante le difficoltà incontrate in un campionato cosi particolare come quello appena terminato e augura all' allenatore il meglio per i suoi futuri progetti professionali.

La Presidente Fileri: " Ringrazio Paolo per tutta la passione che ha messo per allenare la squadra, per la sua professionalità e per l’umanità con cui si è relazionato con ognuno di noi. È stata una stagione complicata per tutti, ma l’abbiamo affrontata insieme cercando di superare ogni difficoltà. Gli auguro il meglio per il futuro".