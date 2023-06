Ufficiale: Pallacanestro Senigallia, Federico Ligi non è più il GM

La Pallacanestro Senigallia comunica ufficialmente che il General Manager, Federico Ligi, non farà più parte della squadra nella stagione 2023/2024. Dopo una proficua collaborazione durata due anni, Federico per motivi personali e professionali, ha deciso di non proseguire il rapporto con la nostra società. Durante il suo mandato come General Manager, Federico Ligi ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo della squadra. La sua passione, la competenza e la dedizione hanno contribuito allo sviluppo del club e alla creazione di una solida base per il futuro.

“Non è stato semplice decidere di lasciare la Pallacanestro Senigallia, - ha dichiarato Federico Ligi- che per me rappresenta molto di più di una società sportiva.Ci tengo a ringraziare innanzitutto Il Presidente ed i soci per la fiducia ed il sostegno costante, Gherardo, motore insostituibile della società, tutti gli allenatori, giocatori e collaboratori con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi due anni.”

La Presidente Sonia Fileri ha salutato il GM: “Ringrazio Federico Ligi per tutto quello che ha fatto in questi anni per la Pallacanestro Senigallia. Grande professionista, conoscitore del campo a tutto tondo, sarà una perdita importante per la nostra realtà. Sono sicura che saprà fare bene in futuro come ha fatto negli anni qui e gli auguro di trovare non solo una società, ma anche una famiglia, come spero siamo stati per lui in questi anni”

La Pallacanestro Senigallia desidera ringraziare Federico per il suo prezioso contributo nel corso degli ultimi due anni e per il suo impegno nel promuovere la pallacanestro nella comunità locale. Il suo lavoro instancabile e la sua leadership hanno avuto un impatto significativo sulle attività del club.