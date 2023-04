Serie B: La Goldengas Senigallia cade a Faenza contro i Blacks

La Goldengas Senigallia si arrende ai Blacks Faenza al termine di una gara dove si è visto il divario tra i due roster nonostante lo spirito messo in campo dai marchigiani.

I Blacks partono con un perentorio break di 14-0 mettendo subito in difficoltà Senigallia che non regge l’urto in difesa e sbaglia troppo in attacco. Faenza prende così in mano le redini del match toccando il 28-10 grazie all’ottima circolazione di palla e all’aggressività e così agli ospiti non resta che affidarsi al tiro da tre.

Una strategia che seguono anche quando i Raggisolaris raggiungono il massimo vantaggio di 47-25 e che porta risultati, perché l’ottava tripla permette di colmare il gap fino al 34-47. Faenza paga cinque minuti in cui non segna, ma quando ritrova la mira ritorna avanti di 16 punti (52-36).

La stessa situazione che va in scena quando Senigallia prova a ricucire fino al 42-52. I Blacks riordinano in fretta le idee piazzando un break di 6-0 per poi chiudere i conti con il tiro da tre di Petrucci del 67-48 che fa calare il sipario al 35’.

Blacks Faenza - Pall. Goldengas Senigallia 74-63 (19-8, 20-16, 15-18, 20-21)

Blacks Faenza: Giovanni Poggi 13 (4/10, 0/3), Sebastian Vico 11 (1/2, 3/8), Simone Aromando 11 (3/8, 0/0), Alessandro Voltolini 10 (1/4, 2/2), Marco Petrucci 6 (1/4, 1/3), Giacomo Siberna 6 (3/4, 0/2), Andrea Pastore 5 (1/2, 1/4), Lorenzo Molinaro 5 (1/3, 1/3), Paolo Bandini 4 (2/7, 0/0), Nicolo Castellino 2 (1/6, 0/0), Samuel Nkot nkot 1 (0/1, 0/0), Nicolò Ragazzini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Simone Aromando, Marco Petrucci 7) - Assist: 23 (Giovanni Poggi 4)

Pall. Goldengas Senigallia: Matteo Santucci 19 (5/6, 3/6), Simone Pozzetti 15 (2/4, 2/5), Filippo Giannini 14 (4/5, 2/5), Matteo Neri 6 (2/4, 0/3), Michael Lemmi 5 (1/3, 1/2), Marco Giacomini 3 (0/0, 1/6), Luca Valle 1 (0/0, 0/0), Emanuele Musci 0 (0/3, 0/0), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Christian Ciacci 0 (0/0, 0/0), Matteo Cerruti 0 (0/0, 0/0), Alessandro Camilletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 41 4 + 37 (Simone Pozzetti 18) - Assist: 19 (Marco Giacomini 5)