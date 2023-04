Serie B: La Goldengas Senigallia cade in casa contro la Virtus Imola

La Goldengas Senigallia cade tra le mura amiche contro la Virtus Imola. I padroni di casa non reggono la spinta dei gialloneri che, supportata dall’Armata Giallonera, segna mediamente circa 22 punti ogni quarto. Era una Virtus senza parecchi effettivi (tra assenze e acciacchi), mentre al PalaPanzini coach Regazzi deve fare a meno solamente di Milovanovic e Ronca (ancora ai box) e Dalpozzo (per la rotazione degli over).

Esemplare la prestazione di Luca Galassi che è assolutamente in fase ascendente e brillante con 26 punti realizzati con 9/13 da 2 punti e 5 assist, seguito dal collega Bobby Mladenov che infila 23 punti, 4 triple, 4 assist e 17 rimbalzi. Ma è la squadra a girare bene, anche grazie ad un Tommasini positivo (16 punti con 3 triple segnate), anche se un po’ nervoso nel finale e all’apporto fisico di Aglio e Morara, senza dimenticare le due triple consecutive segnate da Carta ad inizio di 2° quarto.

Imola la vince nella sfida dall’arco segnando 12 triple contro le 7 dei locali (su 29 tentativi a testa) e ai rimbalzi con il +10 nella relativa statistica, fortemente condizionata dallo strapotere di Mladenov sotto alla plance.

Pall. Goldengas Senigallia - Virtus Imola 79-87 (16-17, 18-21, 32-28, 13-21)

Pall. Goldengas Senigallia: Michael Lemmi 17 (5/6, 2/5), Marco Giacomini 16 (3/5, 3/12), Matteo Neri 14 (5/7, 1/3), Emanuele Musci 14 (6/9, 0/0), Francesco Gnecchi 9 (2/2, 1/4), Filippo Giannini 8 (3/4, 0/2), Simone Pozzetti 1 (0/4, 0/3), Luca Valle 0 (0/0, 0/0), Matteo Valletti 0 (0/0, 0/0), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Matteo Cerruti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Emanuele Musci 9) - Assist: 16 (Marco Giacomini, Emanuele Musci 4)

Virtus Imola: Luca Galassi 26 (9/13, 1/5), Borislav georgiev Mladenov 23 (5/9, 4/7), Claudio Tommasini 16 (3/7, 3/6), Riccardo Carta 6 (0/2, 2/2), Jacopo Aglio 5 (1/2, 1/4), Marco Morara 5 (1/3, 1/1), Francesco Magagnoli 4 (1/4, 0/3), Alessandro Vigori 2 (1/2, 0/1), Jacopo Soliani 0 (0/1, 0/0), Fabio Covatta 0 (0/0, 0/0), Luca Arcangeli 0 (0/0, 0/0), Alessandro Alberti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Borislav georgiev Mladenov 17) - Assist: 14 (Luca Galassi 5)