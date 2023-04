Serie B: La General Contractor Jesi in trasferta a Matelica per blindare il quarto posto

Squadra in casa

La general Contractor Jesi sogna i playoff promozione. A tre giornate dalla fine i marchigiani, attualmente al quarto posto in classifica, fanno visita alla Halley informatica Matelica alla ricerca di due punti fondamentali.

La classifica ad oggi vede i ragazzi di coach Ghizzinardi al quarto posto, l'ultimo utile per i playoff promozione, con solo due punti di vantaggio su Ozzano. Dopo sei vittorie consecutive, fondamentale per i marchigiani non interrompere la striscia positiva.

Matelica è in piena lotta nelle zone basse della classifica e viene dalla sconfitta in casa dell'Andrea Costa Imola.

Appuntamento domenica 23 palla a due alle 18.00.