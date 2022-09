“Un successo che porta fiducia". Il vice coach Petitto analizza la vittoria contro Fabbriano

La prima volta della Luciana Mosconi Ancona al PalaChembia di Cerreto d’Esi lascia sorrisi sui volti del clan dorico. Vittoria di prestigio contro la Ristopro Fabriano che spreca nell’ultimo quarto il +17 a favore di una squadra dorica che ci ha sempre creduto e nel finale ha avuto più benzina per arrivare al superamento del turno di Supercoppa.

Il dopo gara nell’accogliente impianto che ospita le gare della Janus è riempito dalle parole di Gianmarco Petitto, primo assistente di coach Piero Coen che analizza la partita appena conclusa.

“E’ stata una vittoria che può fare morale – dice il tecnico milanese arrivato in estate nello staff tecnico anconetano – soprattutto per come è maturata considerando che siamo stati sempre sotto nel punteggio e di rincorsa. Vedendo come è andata la partita si vede che comunque siamo in un cantiere perchè i ragazzi sono ancora abbastanza discontinui alternando ottime cose ad errori molto banali frutto della loro gioventù e dell’abitudine a giocare in un certo modo. Dopo il -17 abbiamo fatto quel break che ci ha dato la forza, trascinati da Ciribeni e dalla fisicità dei nostri lunghi che nell’ultimo quarto hanno fatto un lavoro importante sotto canestro. Questo strappo ci ha permesso di arrivare ad un finale punto a punto e uscire vincitori con delle ottime cose da parte di tanti. Una vittoria quindi che da fiducia perchè il lavoro che stiamo facendo in palestra è un lavoro di sostanza e la direzione deve essere questa. Sappiamo che è una strada molto lunga però partite come queste accelerano i tempi per arrivare agli obiettivi. Era appena la terza prova sul campo, dopo le due amichevoli con Jesi, e alla vigilia della quarta settimana di lavoro. C’è ancora molto da fare. Ora prendiamoci questa giornata di riposo e da lunedi di nuovo concentrati pensando naturalmente anche alla prossima partita di Roseto.”

Come dichiarato da Petitto la Luciana Mosconi Ancona godrà di una meritata domenica di riposo. Appuntamento in palestra per lunedi 12 settembre quando inizierà la quarta settimana completa di allenamenti. Doppie sessioni in programma nelle giornate di lunedi e martedi, mentre mercoledi 14 settembre (in orario ancora da definire) capitan Panzini e compagni scenderanno in campo al PalaMaggetti di Roseto per i sedicesimi di finale della Supercoppa. Dorici ospiti della Liofilchem Roseto nel remake della semifinale playoff dello scorso campionato. La vincente della sfida contro gli abruzzesi di coach Quaglia sfiderà negli ottavi chi sarà più bravo tra Real Sebastiani Rieti e Luiss Roma.