Serie B: Luciana Mosconi Ancona - Andrea Costa Imola si recupera il 19 gennaio

Dopo l’accordo tra le due Società e l’o.k. del Settore Agonistico della FIP, è stata decisa la data in cui si recupererà la gara tra Luciana Mosconi Ancona e Andrea Costa Imola valida per la 14a giornata di Serie B e non disputata nella data del 9 gennaio causa positività all’interno del team squadra emiliano.

Il match si svolgerà mercoledi 19 gennaio alle ore 20.30 sul parquet del Palarossini e sarà dunque collocato tra l’ultima giornata di andata (16 gennaio) e prima di ritorno (23 gennaio).

Per la squadra di coach Coen si profila all’orizzonte una settimana alquanto proibitiva con tre partite dall’alto quoziente di difficoltà. Si parte domenica dalla trasferta sul campo della Real Sebastiani Rieti, poi appunto il recupero contro Imola e la nuova partita interna contro Faenza.