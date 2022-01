Serie B: La Luciana Mosconi Ancona vince il ricorso. La gara con Rimini si giocherà

La Corte Sportiva d’Appello ha esaminato in data odierna i reclami proposti dalle Società Rinascita Basket Rimini e Luciana Mosconi Ancona.

In base a quanto emerso è stata disposta la ripetizione della gara nr,2128 non disputatasi lo scorso 19 dicembre alla luce delle positività da COVID-19 emerse all’interno del team romagnolo. Sconfessato dunque il provvedimento disciplinare adottato in prima sentenza che ha visto l’insolita applicazione del risultato di 0-0 alla partita non giocata.

Le due Società sono già al lavoro per decidere la data in cui si giocherà la partita del PalaFlaminio.