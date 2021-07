Primo allenamento per l’Ancona, i biancorossi sudano agli ordini di Colavitto

E’ iniziata ufficialmente la stagione dell’Ancona-Matelica che oggi pomeriggio ha iniziato a sudare sul sintetico del Giovanni Paolo II di Matelica. Lavoro atletico e subito partitella per i biancorossi di mister Gianluca Colavitto con Federico Moretti subito in gol. Nei prossimi giorni, fino a domenica per la precisione, la squadra si allenerà con una sola seduta mattutina (ore 8.45) per poi passare la prossima settimana alla doppia seduta.

Presente alla seduta anche il direttore sportivo Francesco Micciola (la presidentessa Roberta Nocelli ha salutato calciatori e staff tecnico prima dell’inizio) che ha fatto il punto della situazione: «Abbiamo costruito una squadra abbastanza giovane rispettando anche le richieste della società cercando ragazzi con motivazioni forti e grande voglia di emergere. Profili che con grande entusiasmo e consapevolezza sono pronti a mettersi in discussione per provare a toglierci delle soddisfazioni. Dovremo essere bravi a resettare il bel percorso degli scorsi mesi. Poi, strada facendo, vedremo i margini di crescita del gruppo. Saremo vigili sul mercato se dovesse capitare qualche occasione, ma per ora diamo piena fiducia a ragazzi che abbiamo scelto. Ora tocca al Mister il lavoro più importante, ovvero motivare ognuno di loro e farlo rendere al meglio».

Si è allenato con la squadra, e sarà presto ufficializzato, anche il difensore classe 2000 Nicola Boscolo Bisto che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Campodarsego (D) ma con un passato anche nel Padova (C).