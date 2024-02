Vela Ancona ancora campione regionale Master con due record italiani

ANCONA – La Vela Nuoto Ancona vola nella vasca di Fabriano andando a conquistare ancora una volta il titolo regionale master, stavolta a suon di record italiani. Dopo il record europeo ottenuto ai Campionati Italiani di Torino lo scorso dicembre, infatti, stavolta Emanuel Turchi centra “solo” il record italiano nei 200 dorso M25, la sua gara (2’00”77), andando poi a spingere la staffetta 4x50 mista maschile M100 alla conquista del record italiano insieme a Nicholas Bonvini, Eugenio Vecchietti e Leonardo Belfioretti, traguardo storico per la squadra dorica.

Pioggia di titoli regionali per la formazione guidata dal coordinatore del settore master e vicepresidente della società, Andrea Consolani: ben 45 ori e titoli regionali individuali più 11 conquistati con le staffette, per un totale di 56. Grande la soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla squadra che ha potuto contare su 50 prestazioni, comprese sei staffette, come da regolamento, davvero di elevato profilo, non solo da parte di nuotatori storici del gruppo come Stefano Loreti, Pierfrancesco Fabiani, Massimo Giorgio, Davide Marzocchi, Laura Vitaloni e Federica Orlandi, ma anche e soprattutto dagli innesti giunti quest’anno direttamente dal proprio settore dell’agonismo, come Emanuel Turchi, Eugenio Vecchietti e Veronica Montanari, o da squadre concorrenti, come Nicholas Bonvini, Ernesto Cingolani, Maurizio Chiatti e Matteo Rossetti.

«Siamo riusciti a confermarci campioni regionali master quest'anno – spiega Andrea Consolani nella sua analisi complessiva – anche con un buon margine sulla Rari Master Pesaro. Merito sicuramente di innesti importanti della stagione, giovani che hanno smesso lo scorso anno l’attività agonistica, oltre ad alcuni ragazzi che nuotavano a Falconara che si sono uniti al nostro gruppo di Chiaravalle. Certamente, però, analizzando i risultati si nota come la differenza l’abbia fatta la “densità” di prestazioni di livello, distribuite su tutti gli atleti. È cresciuta notevolmente la numerosità della squadra mantenendo le caratteristiche importanti di diversificazione di sesso ed età, non comuni nel panorama nazionale, con una nutrita presenza femminile. Questo emerge chiaro nelle staffette. A fianco della staffetta eclatante che ha battuto il record italiano della categoria 100, infatti, abbiamo potuto schierare le staffette 200 (somma delle età, ndr) sia al maschile che al femminile con prestazioni di spessore a livello nazionale».

«È chiaro che una squadra, master in particolare, si costruisce in allenamento – prosegue Consolani – dove gli aspetti tecnici e di fatica devono andare di pari passo con quelli ludico-amicali. Avere età molto eterogenee rende tutto più interessante. La forza del gruppo la si vede nella volontà di esserci anche per chi ha subìto infortuni extra natatori. Un gruppo così numeroso, 63 iscritti alla manifestazione, non è facile da gestire, soprattutto nell’impossibilità di organizzarci insieme con continuità, ma Michael Guidarelli ad Ancona e Giuseppe Poli a Chiaravalle riescono a tenere sotto controllo tutte le variabili».