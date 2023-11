Nuoto master, Vela Ancona protagonista agli Europei in vasca corta: tris di medaglie per Nicholas Bonvini

ANCONA – E’ cominciata la stagione del nuoto e le prime gare importanti in calendario hanno già visto protagonisti i nuotatori master della Vela Nuoto Ancona: la scorsa settimana, infatti, si sono svolti i campionati europei in vasca corta a Madeira, ai quali hanno partecipato due portacolori della società dorica, e cioè Teobaldo Norelli e Nicholas Bonvini che hanno preso parte a numerose gare, con grande soddisfazione propria e della società.

Nicholas Bonvini, infatti, ha conquistato l’argento negli 800 stile libero con personal best, il bronzo nei 200 stile libero e l’argento con personal best nei 400 stile libero. Tre medaglie pesanti per il nuovo innesto nella squadra master anconetana che si allena nelle due piscine di Ancona e Chiaravalle. Benissimo anche Teobaldo Norelli, con un sesto posto nei 50 stile libero e un quarto nei 100 stile libero, due gare in cui ha abbattuto i propri personali stabilendo nuove asticelle da provare a superare nuovamente nei prossimi mesi. La stagione, infatti, è entrata nel vivo: la squadra coordinata dal vicepresidente e nuotatore Andrea Consolani è pronta a entrare in acqua al prossimo meeting di Riccione, il 2 e 3 dicembre, e quindi ai successivi campionati italiani in vasca corta a Torino, in programma dall’8 al 10 dicembre.