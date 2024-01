Marini, prova tecnica di Olimpiade: a Parigi splendida vittoria nella gara di Coppa del Mondo

Era rientrato poco più di un mese fa in Giappone, per riprendere confidenza a quattro mesi di distanza dall’intervento alla spalla e si era portato a casa un argento nella prova a squadre di fioretto maschile. Ora, nella gara di Coppa del Mondo di Parigi – prima tappa del 2024, utile anche in prospettiva qualificazione ai Giochi Olimpici della prossima estate – Tommaso Marini torna a far sentire nitida la voce del campione anche nella prova individuale. O meglio, quella del campione iridato in carica, che nella capitale francese in quello Stade Pierre de Coubertin (splendida struttura la quale a fine luglio vedrà i migliori schermidori del pianeta contendersi il trono di Olimpia), offre un’autentica dimostrazione di forza prendendosi il primo posto, peraltro in una gara che ha visto gli azzurri recitare la parte degli “assi pigliatutto”. Tutto azzurro, infatti, il podio della gara transalpina, sul quale sono saliti anche Alessio Foconi, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi.

Inserito come testa di serie numero 5 nel tabellone di diretta, Tommy ha esordito ad inizio mattinata sconfiggendo per 15-10 il belga Stef De Greef, superando in seguito il secondo turno con l’affermazione per 15-9 contro il connazionale Edoardo Luperi, salito dalle qualificazioni del venerdì. Nel pomeriggio Marini è tornato nuovamente in pedana allungando la striscia di successi: agli ottavi di finale ha battuto 15-9 il cinese Ziwei Mo, e dopo circa un’ora e mezzo si è ripetuto spazzando via il britannico David Sosnov, demolito con un perentorio 15-4. Nella prima delle due semifinali tutte a tinte azzurre, il campione dorico si è sbarazzato di Filippo Macchi – numero 8 del tabellone e autore di una splendida prova nei quarti di finale contro la prima testa di serie, l’americano Massialas che si è arreso 15-11 – imponendosi per 15 stoccate a 9.

Tommy si è così ritrovato di fronte il suo compagno di squadra Alessio Foconi, anche lui protagonista di un percorso di grande spessore, che ha contemplato anche la splendida vittoria al fotofinish (15-14) negli ottavi contro lo statunitense Gerek Meinhardt, accreditato della seconda testa di serie. Impeccabile la condotta di gara di Marini, che ha concluso l’assalto con un 15-12 che gli ha permesso di mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato in questa prima prova del 2024 di Coppa del Mondo. Il fuoriclasse dorico, dopo l’oro iridato del 2023, comincia a prendere la rincorsa per l’appuntamento più importante dell’anno. Ed a dare del tu a quell’impianto ed a quella pedana su cui, in estate, proverà a dare sostanza al meraviglioso sogno olimpico.