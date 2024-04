Pallanuoto serie A2 maschile, la Vela Ancona ricomincia dal Foro Italico: sabato sfida all'Olympic Roma

ANCONA – Dopo la pausa pasquale ricomincia il campionato di serie A2 maschile. I dorici della Vela Ancona scendono in acqua sabato pomeriggio alle 15 al Foro Italico contro la Olympic Roma. All’andata al Passetto finì 6-6, la Vela è quarta in classifica, la Olympic quinta a due punti di distacco, il peso di non potersi allenare al Passetto né in vasche regolari per la disputa di un campionato di A2 continua a pesare, sulla preparazione della squadra di coach Marco Risso, ma ormai il calvario dovrebbe essere avvicinarsi alla fine. Per i dorici, dunque, c’è l’obbligo di uscire dalla vasca romana con un risultato positivo per consolidare la propria posizione in classifica e farsi ritrovare nelle migliori condizioni possibili, quando riaprirà la vasca di casa e quando la Vela potrà tornare a giocare e allenarsi nel proprio impianto.

A cinque partite dalla fine della stagione regolare si tratta di una partita importantissima, anche per riprendere nel modo migliore dopo la sosta pasquale, come conferma coach Marco Risso: «Siamo all’ottava settimana senza piscina, lascio immaginare la situazione che stiamo vivendo. Nonostante tutto la squadra va avanti con impegno, serietà e professionalità, abbiamo disputato una buona doppia amichevole a Bologna con De Akker e President, finiremo con gli allenamenti tra Senigallia e Chiaravalle, ma con le solite difficoltà dettate dalla dimensione di questi impianti. Il pari con il Crotone ci ha dato fiducia ed entusiasmo, consapevolezza e carica, per la corsa ai playoff ci siamo e manca talmente poco che ci vogliamo provare. Ma il calendario è complicato, con tanti scontri diretti e noi li affrontiamo in questa condizione».