Pallanuoto serie A2 femminile, la Cosma Vela cede di misura al Volturno

La Cosma Vela Ancona scivola in casa nella piscina di Tolentino, dove gioca per la chiusura della vasca del Passetto. Lo scontro al vertice lo vince il Volturno 15-14, che espugna la vasca tolentinate e aggancia in classifica proprio le doriche, sicuramente penalizzate nella prova odierna dalla preparazione precaria di queste ultime settimane. La Cosma Vela parte forte, tre gol dal perimetro, il primo di Bartocci e poi due di Quattrini la fanno volare sul 3-0, De Vincentis e Di Grazia in superiorità rimettono subito in corsa il Volturno, quindi in superiorità realizza Monterubbianesi, su rigore Di Grazia, Consolani e Mataafa fissano al primo intervallo il risultato sul 5-4.

Con De Vincentis a inizio secondo tempo il Volturno riaggancia la Cosma (5-5), le doriche di nuovo avanti con Monterubbianesi su rigore, Genzano rimette la gara ancora in parità, poi in superiorità Quattrini e due gol di Genzano che portano per la prima volta il Volturno in vantaggio sul 7-8. Altamura su rigore fa 8-8, poi Monterubbianesi e Quattrini trovano il gol rimettendo la Cosma sul 10-8 al cambio di campo. Di Grazia accorcia subito nel terzo tempo, Dametto trova il gol da boa e riporta le doriche sul +2, infine ancora Di Grazia e all’ultimo intervallo il punteggio è di 11-10.

La Cosma trova subito il +2 in apertura di quarto tempo con Bersacchia, Abbate e Mataafa ricuciono lo strappo (12-12), e va ancora avanti su rigore con Monterubbianesi, ma Abbate prima centra il bersaglio per una nuova parità, poi stavolta in superiorità effettua il sorpasso, la Cosma trova il pari con un bel tiro di Bartocci ma nel finale è di nuovo un gol di Mataafa a regalare il successo al Volturno condannando alla sconfitta la Cosma Vela, agganciata al primo posto in classifica proprio dalle campane di coach Occhiello.