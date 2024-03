Pallanuoto serie A2 maschile, la Vela Ancona supera anche l’Ischia Marine

Nella partita in casa giocata a Firenze per l’indisponibilità della vasca del Passetto, la Vela Ancona si fa grande e supera di slancio anche l’Ischia Marine, nonostante i tentativi di rimonta dei napoletani nell’ultimo tempo. Decisiva per i dorici la percentuale di realizzazioni in superiorità numerica, segno della grande concentrazione della squadra di coach Marco Risso, pur nel momento di difficoltà dovuto alla mancanza della vasca di casa per partite e allenamenti. La Vela parte subito forte con le reti di Pieroni e di Pantaloni, entrambe con l’uomo in più, l’Ischia rimette subito la partita in equilibrio con Napolitano e Saviano in superiorità, quindi due volte Diego Bartolucci e di mezzo Napolitano su rigore e infine Zhardan fissano il primo tempo sul 5-3.

Grande equilibrio nel secondo tempo con i gol di Pieroni e Mattiello, che portano le due squadre sul 6-4 al cambio di campo. Tommaso Milletti, Pantaloni e Mattia Milletti nel terzo tempo danno il via alle prove di fuga della Vela (9-4), due volte Napolitano e poi Saviano permettono all’Ischia di accorciare sul 9-7 sfruttando il vantaggio numerico in vasca, quindi arrivano i gol di Mattia Milletti in superiorità e Zhardan, prima della rete di Napolitano che fissa il risultato sull’11-8 all’ultimo intervallo. Nel quarto tempo Saviano in superiorità e Gargiulo su tiro di rigore riportano l’Ischia sul -1, Sabatini su tiro di rigore realizza nel finale il gol del definitivo successo per 12-10 per la squadra dorica.