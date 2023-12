Mondiali di Pole Dance, arriva l'oro di Alessia Daniela Tentu nell'Under 14

CHIARAVALLE – L’Oasi Danze di Chiaravalle chiude l’anno 2023 festeggiando uno splendido oro iridato. A conquistare la medaglia del metallo più prezioso nella Coppa del Mondo di Pole Dance è la giovanissima Alessia Daniela Tentu, di appena 11 anni, che ha trionfato al PalaDozza di Bologna nella categoria Under 14. Il successo è arrivato nell’ambito della manifestazione “Pole & Aerial World Cup 2023”, tenutasi nel capoluogo emiliano l’1, 2 e 3 dicembre, grande evento internazionale organizzato per riunire i migliori atleti e artisti nazionali e mondiali in un grande show competitivo. Sui due palchi allestiti all’interno dell’arena del PalaDozza si sono alternati 700 performer di Pole Dance, Pole Sport, Cerchio Aereo e tessuti aerei.

Oltre 500 atleti juniores si sono iscritti alla competizione, a dimostrazione del fatto che le arti aeree sono in crescita in tutto il mondo e stanno attirando un pubblico sempre più giovane e performante. Ed Alessia Daniela Tentu, già forte di un argento al campionato Nazionale di quest’anno che le ha permesso di ottenere la qualificazione diretta al Mondiale, è stata in grado di sbaragliare la concorrenza stravincendo con un punteggio elevatissimo (258,60 punti, più nove di bonus assegnati dal capogiuria). Meno fortunata Martina Giulioni: l’atleta dodicenne vincitrice della medaglia d'oro al Campionato Nazionale ha stupito la giuria con la sua originalità e spontaneità nonché tecnica pulita ed elegante, ottenendo un punteggio elevato che non è stato sufficiente però a salire sul podio.

A Bologna è arrivata quindi un’altra grande soddisfazione anche per la coach di Pole Dance Sara Scerbo, che ad un solo anno di distanza dal debutto come tecnico, ha già portato le sue atlete a conquistare una gara dopo l’altra due ori, un argento ed un bronzo ai campionati regionali, un oro ed un argento ai Campionati Nazionali ed ora questo preziosissimo primo posto iridato.