Medea Falcioni è campione del Mondo: oro a Cadiz nella rassegna iridata giovanile di Windsurf

Nella bacheca degli allori internazionali, la città di Ancona inserisce due prestigiosissime medaglie. Sono quelle vinte dalla giovanissima Medea Falcioni, tredicenne campionessa della Sef Stamura Ancona, che lo scorso week-end a Puerto Sherry, nella baia iberica di Cadiz, ha conquistato il titolo mondiale 2023 nella categoria Under 15 e si è messa al collo anche il bronzo nell’Under 17, nell’ambito della kermesse iridata riservata alle categorie youth e junior della tavola olimpica IQfoil. Due risultati che rimarcano la classe di questo giovane talento del windsurf, che si era presentato all’appuntamento nelle acque spagnole forte dell’oro continentale ottenuto lo scorso luglio sia nell’Under 15 che nell’Under 17.

Nonostante al via fosse la più piccola della flotta, Medea ha fatto sfoggio di tutta la sua classe e della sua determinazione tanto da mettere in riga tutte le avversarie nell’U15, e quindi sfiorando il bis centrato all’Europeo. «Le due U15 e U17, regatano insieme – spiega Alessandra Sensini, Direttore tecnico Giovanile e Vicedirettore tecnico della Nazionale della Federazione Italiana Vela nonché Vicepresidente del CONI – e Medea è entrata in testa nelle “medal series” dopo aver dominato tutta la settimana e totalizzando 18 punti in 14 prove disputate». Entrata direttamente nella finale a 3 delle medal series, in un meccanismo già fortemente criticato in ambito internazionale perché non meritocratico, in cui chi vince la prova, prende tutto, Medea si congeda dalla “medal race” con un terzo posto che non ripaga la sua costanza e non rende giustizia alle performance sfornate durante tutta la settimana, ma rappresenta comunque un traguardo eccezionale per questa giovanissima atleta.

Un bis di medaglie per Medea che assume anche i contorni di splendido regalo, per i suoi 13 anni festeggiati appena 20 giorni fa, con una prestazione che rafforza la sua posizione nell’élite degli atleti giovanili della classe olimpica. In acqua ad accompagnarla il suo coach di sempre, Giacomo Dottori, che tanta parte ha nei successi di questa incredibile atleta. Questa stagione termina quindi con un bagaglio di medaglie importante, con l’occhio che ora è rivolto alla preparazione per gli impegni del 2024, con l’idea di poterla inserire anche nelle competizioni Under 19 ed il traguardo di questo costante percorso di crescita rappresentato dalle Olimpiadi Giovanili del 2026.