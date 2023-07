Damiano Ricci, il gancio che non perdona: medaglia d'oro agli Youth di Assisi

MAIOLATI - Un’altra medaglia d’oro conquistata ieri 16 luglio da un giovane pugile marchigiano ai campionati nazionali “Torneo A. Murra” di Assisi. A salire sul gradino più alto del podio, questa volta, è stato Damiano Ricci, 17 anni, di Maiolati Spontini, categoria Youth, kg.60,00 da sempre allenato dal maestro Lorenzo Alessandrini della Pugilistica Jesina.

Nel torneo, considerato uno degli appuntamenti nazionali più importanti per i pugili emergenti, il maiolatese ha battuto ai punti gli atleti della Puglia e della Toscana. Dotato di grande mobilità e una tecnica non comune, Damiano Ricci è considerato un vero fighter ovvero un pugile che attacca avanzando costantemente contro l’avversario, ed è proprio con questo stile che si è presentato al torneo: con il suo gancio destro ha scosso il pugile pugliese costringendo l’arbitro ad interrompere il round per il conteggio e al match successivo con una combinazione di colpi ha provocato una epistassi a quello toscano.

Il neo campione ha iniziato a frequentare la palestra della Pugilistica Jesina quando aveva dodici anni e da due è agonista. Con tredici match all’attivo si allena due ore al giorno, tutti i giorni, a volte anche in doppia sessione mattina e pomeriggio, alternando la preparazione atletica a quella tattica. Frequenta il terzo superiore del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci a Jesi; durante il periodo estivo fa il cameriere ed è anche animatore del gruppo degli scout di Moie. Con la vittoria di Ricci salgono a tre le medaglie conquistate dai giovani pugili marchigiani in questa kermesse: oro per Damiano Ricci e Vincenzo Maio e bronzo per la schoolgirl Marta Kolodziej.