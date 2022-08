Città di Falconara, ecco i calendari: esordio in casa contro l'Irpinia

A poco più di tre mesi di distanza dal 12 giugno, che le ha regalato il titolo di Campione d’Italia, il Città di Falconara farà ritorno nella tana del PalaBadiali in occasione dell’esordio nella stagione 2022/2023 della Serie A Puro Bio di futsal femminile. Sarà la neopromossa Futsal Irpinia Femminile l’avversaria designata dal calendario, nella prima giornata che scatterà domenica 18 settembre alle ore 18. Dopo la pausa prevista per l’ultimo week-end di settembre, le “Citizens” affronteranno il 2 ottobre la prima trasferta del torneo in quel di Bitonto, regina del mercato e tra le favorite per la vittoria finale. Mentre in occasione della terza di campionato, ci sarà un altro esordio: quello alla Sky Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, teatro della sfida tra le falconaresi e le toscane del C.F. Pelletterie, incontro seguito dalle telecamere di Sky che trasmetterà l’incontro. Tutta da gustare anche la rivincita della scorsa finale scudetto: andata sul campo del Pescara il 13 novembre, return match al PalaBadiali previsto per il 19 febbraio 2023.

Il girone di andata si concluderà l’8 gennaio 2023, con la tredicesima giornata. Preceduto da uno stop di tre settimane – penultimo turno fissato per il 18 dicembre – nel corso del quale dovrebbe essere disputata la Champions League, sebbene non siano ancora state rese note le date, con a seguire lo stop per le festività natalizie. Girone di ritorno al via il 15 gennaio, conclusione della regular season che cadrà l’ultimo week-end di aprile (il Città di Falconara ospiterà nell’occasione il Real Statte), preludio ai play-off.