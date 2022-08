Città di Falconara, attesa per l'uscita dei calendari

La linea comunicativa è all’insegna del silenzio. Un po’ per strategia, in modo da tenere le carte al petto e farle “scendere” giù tutte insieme al momento opportuno, un po’ per quell’effetto “wow” che andrebbe a verificarsi al momento degli annunci, che dovrebbero essere fatti in concomitanza con la presentazione a tifosi e città. Tutto tace, quindi, in casa Città di Falconara, con lo scudetto cucito sul petto ed i riflettori che per il momento sono puntati sulla pubblicazione dei calendari, che avverrà nel pomeriggio di martedì 16 e darà ufficialmente il via alle danze per la stagione 2022/2023.

«Ripartiremo con la voglia di difendere i titoli conquistati – dice il presidente, Marco Bramucci – ma anche con la consapevolezza che ci sono realtà che hanno allargato parecchio i cordoni della borsa per allestire formazioni di livello (in primis il Bitonto, che si è assicurata le prestazioni della stella Renatinha ndr). In quanto a noi, abbiamo dovuto fronteggiare le partenze delle portoghesi Fifò e Janice Silva nonché quella di Marta, ma abbiamo provveduto a fare le nostre valutazioni ed a ritoccare la rosa con l’intenzione di rimanere nel lotto delle squadre più competitive. In programma ci sarà, credo a fine agosto, il lancio della campagna abbonamenti e la presentazione dell’organico che affronterà i vari impegni previsti dalla prossima stagione».

Tra le date che figurano nell’agenda delle “Citizens” c’è novità rappresentata dalla Champions League. Formula che prevede la presenza di sei squadre per quattro giorni di gare in un'unica location. Le indiscrezioni parlano di metà dicembre come collocazione nel calendario internazionale, con Falconara tra le pretendenti ad ospitare la kermesse, ma bisognerà attendere per avere conferme nel merito. Un primo assaggio di Europa per le ragazze del tecnico Massimiliano Neri arriverà comunque ad inizio settembre: il Città di Falconara parteciperà infatti in Galizia ad un quadrangolare che la vedrà impegnata contro il Burela, fortissima compagine iberica che lo scorso dicembre ha conquistato la Futsal WEC – laureandosi così Campione continentale – battendo in finale il Pescara. E sfiorando anche un incredibile en-plein, perdendo lo scudetto della Liga in finale dopo aver messo in bacheca anche la SuperCoppa spagnola e la Copa de la Reina.