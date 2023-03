Dalla Pole Dance alle evoluzioni con i tessuti, Ancona sarà capitale delle arti aeree: 700 atleti in arrivo per i campionati nazionali

ANCONA - Settecento atleti in arrivo al Palaindoor da tutta Italia. Ancona, dal 25 al 28 maggio, sarà la capitale delle discipline artistiche aeree e ospiterà i campionati nazionali. L'evento è organizzato dalla Pole&Art Academy di Ancona e dalla Female Art Studio di Modena. Dalla Pole dance ai tessuti aerei, passando per i cerchi. La Regione Marche ha già formalizzato il patrocinio, prossimamente dovrebbe arrivare anche quello del Comune. A organizzare la kermesse sono Laura Borgognoni, insegnante e medaglia d'argento in coppia con Lucia Sturloni ai mondiali di Pole Dance in Liechtenstein 2017, ed Erika Esposito: «Queste discipline si sono diffuse molto negli ultimi anni- ha spiegato Laura, che è stata anche prima classificata alla World Cup 2022 con Kimberley Agostinelli in double - siamo felici di organizzare questo evento per contribuire ancora di più alla crescita di queste arti e di portare in gara anche atlete anconetane (una ventina di ragazze, ndr)».