Barbato Vela, beffa a 6" dalla fine: l'Arechi espugna Ancona, dorici al primo k.o. stagionale

Prima sconfitta stagionale nel campionato di A2 maschile di pallanuoto per la Barbato Vela Ancona, che è costretta a cedere alla Bricobros Arechi per 8-9 nella vasca amica del Passetto. Dorici davvero bene solo nel primo tempo, poi l’Arechi comincia la risalita, impatta nel quarto tempo e poi piazza il sorpasso. Ai ragazzi di coach Risso mancano la solita difesa, e in attacco la lucidità e un pizzico di fortuna, in una partita nervosa, per continuare la serie positiva, mentre l’Arechi si aggrappa alle parate di Mastrangelo e alla vena realizzativa di Gregorio.

Primo tempo con la Vela avanti 4-2 grazie ai gol di Tommaso Milletti, di Zhardan, di Francesco Baldinelli e Bartolucci entrambe maturate in situazione di superiorità, nel secondo parziale Vela ancora a segno con Zhardan ma l’Arechi accorcia, 5-4 al cambio di campo. Vela a bersaglio con Mattia Milletti in superiorità nel terzo tempo che finisce 1-1, all’ultimo intervallo dorici ancora avanti di un gol (6-5). Valzer di reti nel quarto tempo, l’Arechi pareggia subito, la Vela si porta avanti con Bartolucci e poi dopo il nuovo pari degli avversari con Francesco Baldinelli in superiorità, ma l’Arechi non demorde, aggancia di nuovo i dorici ed a 6” trova il gol del definitivo 8-9.